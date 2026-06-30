Як розгортається паливна криза у Росії
Майже по всій Росії для водіїв запровадили обмеження на обсяги купівлі пального, про що пише Reuters.
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Найжорсткіші обмеження діють на всіх окупованих територіях України, а також у значній частині півдня Росії та Сибіру. Лише Москва та кілька переважно віддалених регіонів офіційно не запровадили обмежень. Але навіть у столиці деякі автозаправні станції закриті, а на інших утворилися довгі черги.
Володимир Путін у неділю, 28 червня, на нараді з урядом та іншими посадовцями визнав, що українські удари безпілотниками спричинили дефіцит пального в окремих регіонах, але заявив, що Росія справляється із цією ситуацією.Не покладайтесь на випадок у стрічці Додайте 24 Канал у вибрані в Google
В окупованому Криму Україна останніми тижнями атакує логістичні маршрути постачання. Місцева окупаційна влада:
- призупинила продаж пального приватним водіям;
- скоротила години роботи установ;
- зменшила час роботи громадського транспорту та кафе.
Коли "влада" дозволила обмежений продаж бензину населенню в Севастополі, то водії вишикувалися в черги, щоб купити його за ціною 189 рублів за літр – майже втричі дорожче за звичайну.
Дефіцит пального поширився й на Ростов-на-Дону – місто на півдні Росії неподалік кордону з південно-східною Україною.
- На деяких заправках паливні шланги були обгорнуті папером із написом "Пального немає".
- На одній з АЗС висіло оголошення: "Продаж пального тимчасово призупинено".
У Москві, де тиждень тому внаслідок атаки українського безпілотника було уражено нафтопереробний завод, ціни на пальне на великих АЗС державних нафтових компаній здебільшого залишилися незмінними. Але у деяких районах міста виникли черги за пальним, а на окремих приватних автозаправних станціях ціни зросли більш ніж на 10% – приблизно до 80 рублів за літр.
Таким чином, паливна криза у Росії не вщухає. Українські удари виявилися дійсно досить успішними, адже змогли "паралізувати" більшість регіонів. А це, зокрема, впливає на різні галузі країни.
Що ще слід знати про паливну кризу
На тлі паливної кризи у Росії уряд хоче повернути стандарт "Євро-2". Його давно заборонили через шкоду для автомобілів.
Зокрема, через дефіцит бензину у Росії, активізувалися перекупники. Їх вже почали затримувати.