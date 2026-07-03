Галузь транспорту під загрозою: що відбувається у Росії
На тлі паливної кризи у Росії вже розпочали запроваджувати обмеження в роботі громадського транспорту. Крім того, суттєво зросла вартість проїзду.
Що відбувається з транспортом у Росії на тлі дефіциту пального
Минулого тижня було відомо про скорочення регулярних автобусних маршрутів лише у п'яти регіонах, про що пише російське ЗМІ The Moscow Times.
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Це відбулося в окупованому Криму, Забайкаллі, Калузькій, Тульській та Ростовській областях. Протягом останніх днів до них додалася ще низка регіонів.
- У Калінінградській області з 1 липня скоротили частину приміських рейсів з обласного центру. А раніше вже скасували маршрут між Зеленоградськом та Синявіним.
- Частину рейсів "через нестачу пального" також скоротили в Пучезькому районі Івановської області, де нещодавно різко підвищили вартість квитків на приміські автобуси.
- У Кургані у два рази скоротилася кількість автобусів до приміського селища Свєтлий-2.
Щонайменше п'ять автобусних рейсів для економії пального скасували в окупованому Росією Севастополі.
Один із приміських автобусних маршрутів скоротили в Саяногорську (Хакасія). Там раніше фіксували різке зростання цін на пальне на АЗС.
У Ліскінському районі Воронезької області "тимчасово скоротили" кількість рейсів міських автобусів і збільшили інтервали їхнього руху.
Крім того, у регіонах підвищують вартість проїзду в громадському транспорті. Це вже торкнулося Івановської, Володимирської, Іркутської, Калузької та Курганської областей.
Таким чином, через відсутність бензину та дизелю росіянам вже важко пересуватися й громадським транспортом. Ціни продовжують йти вгору, а кількість автобусів та іншого транспорту суттєво зменшується.
Що ще відомо про ситуацію з пальним у Росії
Паливна криза у Росії загострюється. Кремль вже почав купувати бензин індійського виробництва.
А у 12 регіонах країни бензин коштує дорожче, ніж у Сполучених Штатах. Зокрема, вони високі в окупованому Криму.