Що відбувається з транспортом у Росії на тлі дефіциту пального

Минулого тижня було відомо про скорочення регулярних автобусних маршрутів лише у п'яти регіонах, про що пише російське ЗМІ The Moscow Times.

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Це відбулося в окупованому Криму, Забайкаллі, Калузькій, Тульській та Ростовській областях. Протягом останніх днів до них додалася ще низка регіонів.

У Калінінградській області з 1 липня скоротили частину приміських рейсів з обласного центру. А раніше вже скасували маршрут між Зеленоградськом та Синявіним.

Частину рейсів "через нестачу пального" також скоротили в Пучезькому районі Івановської області, де нещодавно різко підвищили вартість квитків на приміські автобуси.

У Кургані у два рази скоротилася кількість автобусів до приміського селища Свєтлий-2.

Щонайменше п'ять автобусних рейсів для економії пального скасували в окупованому Росією Севастополі.

Один із приміських автобусних маршрутів скоротили в Саяногорську (Хакасія). Там раніше фіксували різке зростання цін на пальне на АЗС.

У Ліскінському районі Воронезької області "тимчасово скоротили" кількість рейсів міських автобусів і збільшили інтервали їхнього руху.

Крім того, у регіонах підвищують вартість проїзду в громадському транспорті. Це вже торкнулося Івановської, Володимирської, Іркутської, Калузької та Курганської областей.

Таким чином, через відсутність бензину та дизелю росіянам вже важко пересуватися й громадським транспортом. Ціни продовжують йти вгору, а кількість автобусів та іншого транспорту суттєво зменшується.

Що ще відомо про ситуацію з пальним у Росії

Паливна криза у Росії загострюється. Кремль вже почав купувати бензин індійського виробництва.

А у 12 регіонах країни бензин коштує дорожче, ніж у Сполучених Штатах. Зокрема, вони високі в окупованому Криму.