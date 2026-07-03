Что происходит с транспортом в России на фоне дефицита топлива

На прошлой неделе стало известно о сокращении регулярных автобусных маршрутов лишь в пяти регионах, о чем пишет российское СМИ The Moscow Times.

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Это произошло в оккупированном Крыму, Забайкалье, Калужской, Тульской и Ростовской областях. В последние дни к ним присоединился еще ряд регионов.

В Калининградской области с 1 июля сократили часть пригородных рейсов из областного центра. А ранее уже отменили маршрут между Зеленоградском и Синявиным.

Часть рейсов "из-за нехватки топлива" также сократили в Пучежском районе Ивановской области, где недавно резко повысили стоимость билетов на пригородные автобусы.

В Кургане в два раза сократилось количество автобусов до пригородного поселка Светлый-2.

По меньшей мере пять автобусных рейсов для экономии топлива отменили в оккупированном Россией Севастополе.

Один из пригородных автобусных маршрутов сократили в Саяногорске (Хакасия). Там ранее фиксировали резкий рост цен на топливо на АЗС.

В Лискинском районе Воронежской области "временно сократили" количество рейсов городских автобусов и увеличили интервалы их движения.

Кроме того, в регионах повышают стоимость проезда в общественном транспорте. Это уже коснулось Ивановской, Владимирской, Иркутской, Калужской и Курганской областей.

Таким образом, из-за нехватки бензина и дизельного топлива россиянам уже сложно передвигаться и на общественном транспорте. Цены продолжают расти, а количество автобусов и другого транспорта существенно сокращается.

Что еще известно о ситуации с топливом в России

Топливный кризис в России обостряется. Кремль уже начал закупать бензин индийского производства.

А в 12 регионах страны бензин стоит дороже, чем в Соединенных Штатах. В частности, цены высоки в оккупированном Крыму.