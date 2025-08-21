Укр Рус
Економіка Новини економіки Бензин б’є рекорди: українські дрони посилили паливну кризу в Росії
21 серпня, 15:33
4

Бензин б’є рекорди: українські дрони посилили паливну кризу в Росії

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Оптові ціни на бензин в Росії сягнули рекордних показників через удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах, що викликало дефіцит пального.

  • Російська влада заборонила експорт бензину, але це не зупинило зростання цін; найбільше від паливної кризи страждають віддалені регіони та окуповані території.

     

Через удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах у Росії зриваються поставки пального. Дефіцит бензину росте, а ціни сягають максимуму.

Як зростають ціни на бензин? 

Оптові ціни на бензин в Росії сягнули рекордних показників. На Санкт-Петербурзькій біржі 20 серпня найпопулярніша марка пального А-95 коштувала на 55% дорожче, ніж на початку 2025-го та на 8% більше від початку місяця, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Дивіться також "Як із цим їхати": у Росії масові проблеми з пальним і бензином, влада вигадує дурниці 

  • Наприкінці липня російська влада заборонила увесь експорт бензину. Це дозволило залучити додатково 150 000 тонн пального на внутрішній ринок, проте не зупинило підвищення цін.
  • За словами російських аналітиків, ситуація свідчить про дефіцит на внутрішньому ринку. Задовольнити попит на пальне не вдається, і це посилює паніку серед населення.

Роздрібні ціни на бензин ростуть не так швидко, як оптові завдяки стримуванню владою, яка фактично заборонила компаніям різко підвищувати ціни. Однак і в цьому сегменті бензин подорожчав: 

  • зростання склало 9% за рік;
  • з початку січня вартість зросла більш ніж на 5%, випередивши показник інфляції. 

Найбільше від дефіциту пального страждають віддалені регіони Росії, як Забайкалля, та окуповані українські території, зокрема, Крим. 

Ця криза показує: попри заяви Кремля про успіхи на фронті й фінансову стійкість війни проти України, економічний тиск усередині країни стає дедалі відчутнішим, 
– зазначає видання. 

Чому посилюється паливна криза? 

Дефіцит пального в Росії викликаний зокрема ударами України по нафтопереробних заводах, адже від початку липня українські дрони вразили щонайменше 4 великі НПЗ. 

  • Експерти зазначають, що раніше українські були поодинокими, а тепер спрямовані на цілу регіональну групу ключових заводів.
  • За даними аналітиків, завдяки успішним ударам вдалося вивести з ладу не менш як 10% потужностей нафтопереробної галузі Росії.
  • Ситуація погіршується також через удари по залізниці у центральних регіонах Росії – потяги з пальним часто затримуються. 

Разом з тим росте попит на бензин через перебої в авіаційному та залізничному сполученні, що змушує росіян пересідати на автівки. 

Варто знати! На думку аналітиків, ціни на пальне в Росії продовжать рости щонайменше до вересня. А от перебої з постачанням збережуться, особливо у регіонах з проблемною логістикою. Однак системної паливної кризи поки не очікують. 

Як Україна б'є по НПЗ Росії? 

  • Українські дрони 15 серпня атакували Сизранський НПЗ у Самарській області, який належить "Роснєфті". Це один із чотирьох великих нафтопереробних заводів Росії. Після атаки завод змушений був зупинити роботу, оскільки була пошкоджена одна із двох установок для переробки нафти. 

  • Раніше через атаки українських безпілотників постраждало виробництво на нафтопереробному заводі ПАТ "Лукойл" у Волгограді. Після серії ударів дронів НПЗ був змушений припинити завантаження нафти. 

  • А в ніч проти 21 серпня  Сили безпілотних систем України завдали удару по Новошахтинському НПЗ, розташованому у Ростовській області. Він є одним із найбільших постачальників нафтопродуктів на півдні країни-агресорки.  