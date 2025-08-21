Через удари українських безпілотників по нафтопереробних заводах у Росії зриваються поставки пального. Дефіцит бензину росте, а ціни сягають максимуму.

Як зростають ціни на бензин?

Оптові ціни на бензин в Росії сягнули рекордних показників. На Санкт-Петербурзькій біржі 20 серпня найпопулярніша марка пального А-95 коштувала на 55% дорожче, ніж на початку 2025-го та на 8% більше від початку місяця, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

Наприкінці липня російська влада заборонила увесь експорт бензину. Це дозволило залучити додатково 150 000 тонн пального на внутрішній ринок, проте не зупинило підвищення цін.

За словами російських аналітиків, ситуація свідчить про дефіцит на внутрішньому ринку. Задовольнити попит на пальне не вдається, і це посилює паніку серед населення.

Роздрібні ціни на бензин ростуть не так швидко, як оптові завдяки стримуванню владою, яка фактично заборонила компаніям різко підвищувати ціни. Однак і в цьому сегменті бензин подорожчав:

зростання склало 9% за рік;

з початку січня вартість зросла більш ніж на 5%, випередивши показник інфляції.

Найбільше від дефіциту пального страждають віддалені регіони Росії, як Забайкалля, та окуповані українські території, зокрема, Крим.

Ця криза показує: попри заяви Кремля про успіхи на фронті й фінансову стійкість війни проти України, економічний тиск усередині країни стає дедалі відчутнішим,

– зазначає видання.

Чому посилюється паливна криза?

Дефіцит пального в Росії викликаний зокрема ударами України по нафтопереробних заводах, адже від початку липня українські дрони вразили щонайменше 4 великі НПЗ.

Експерти зазначають, що раніше українські були поодинокими, а тепер спрямовані на цілу регіональну групу ключових заводів.

За даними аналітиків, завдяки успішним ударам вдалося вивести з ладу не менш як 10% потужностей нафтопереробної галузі Росії.

Ситуація погіршується також через удари по залізниці у центральних регіонах Росії – потяги з пальним часто затримуються.

Разом з тим росте попит на бензин через перебої в авіаційному та залізничному сполученні, що змушує росіян пересідати на автівки.

Варто знати! На думку аналітиків, ціни на пальне в Росії продовжать рости щонайменше до вересня. А от перебої з постачанням збережуться, особливо у регіонах з проблемною логістикою. Однак системної паливної кризи поки не очікують.

Як Україна б'є по НПЗ Росії?