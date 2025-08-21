Укр Рус
21 августа, 15:33
Бензин бьет рекорды: украинские дроны усугубили топливный кризис в России

Ирина Гайдук
Основні тези
  • Оптовые цены на бензин в России достигли рекордных показателей из-за ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам, что вызвало дефицит горючего.

  • Российские власти запретили экспорт бензина, но это не остановило рост цен; больше всего от топливного кризиса страдают отдаленные регионы и оккупированные территории.

     

Из-за ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в России срываются поставки топлива. Дефицит бензина растет, а цены достигают максимума.

Как растут цены на бензин?

Оптовые цены на бензин в России достигли рекордных показателей. На Санкт-Петербургской бирже 20 августа самая популярная марка топлива А-95 стоила на 55% дороже, чем в начале 2025-го и на 8% больше от начала месяца, сообщает 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

  • В конце июля российские власти запретили весь экспорт бензина. Это позволило привлечь дополнительно 150 000 тонн топлива на внутренний рынок, однако не остановило повышение цен.
  • По словам российских аналитиков, ситуация свидетельствует о дефиците на внутреннем рынке. Удовлетворить спрос на топливо не удается, и это усиливает панику среди населения.

Розничные цены на бензин растут не так быстро, как оптовые благодаря сдерживанию властью, которая фактически запретила компаниям резко повышать цены. Однако и в этом сегменте бензин подорожал:

  • рост составил 9% за год;
  • с начала января стоимость выросла более чем на 5%, опередив показатель инфляции.

Больше всего от дефицита топлива страдают отдаленные регионы России, как Забайкалье, и оккупированные украинские территории, в частности, Крым.

Этот кризис показывает: несмотря на заявления Кремля об успехах на фронте и финансовую устойчивость войны против Украины, экономическое давление внутри страны становится все более ощутимым, 
– отмечает издание.

Почему усиливается топливный кризис?

Дефицит топлива в России вызван в частности ударами Украины по нефтеперерабатывающим заводам, ведь с начала июля украинские дроны поразили по меньшей мере 4 крупных НПЗ.

  • Эксперты отмечают, что ранее украинские были единичными, а теперь направлены на целую региональную группу ключевых заводов.
  • По данным аналитиков, благодаря успешным ударам удалось вывести из строя не менее 10% мощностей нефтеперерабатывающей отрасли России.
  • Ситуация ухудшается также из-за ударов по железной дороге в центральных регионах России – поезда с горючим часто задерживаются.

Вместе с тем растет спрос на бензин из-за перебоев в авиационном и железнодорожном сообщении, что заставляет россиян пересаживаться на автомобили.

Стоит знать! По мнению аналитиков, цены на топливо в России продолжат расти как минимум до сентября. А вот перебои с поставками сохранятся, особенно в регионах с проблемной логистикой. Однако системного топливного кризиса пока не ожидают.

Как Украина бьет по НПЗ России?

  • Украинские дроны 15 августа атаковали Сызранский НПЗ в Самарской области, который принадлежит "Роснефти". Это один из четырех крупных нефтеперерабатывающих заводов России. После атаки завод вынужден был остановить работу, поскольку была повреждена одна из двух установок для переработки нефти.

  • Ранее из-за атаки украинских беспилотников пострадало производство на нефтеперерабатывающем заводе ПАО "Лукойл" в Волгограде. После серии ударов дронов НПЗ был вынужден прекратить загрузку нефти.

  • А в ночь на 21 августа Силы беспилотных систем Украины нанесли удар по Новошахтинскому НПЗ, расположенному в Ростовской области. Он является одним из крупнейших поставщиков нефтепродуктов на юге страны-агрессора.