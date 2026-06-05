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5 червня, 16:29
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Авіапального у Європі вистачає, але рейси "різатимуть": єврокомісар назвав причину

Ірина Гайдук
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Європа не зіткнеться з дефіцитом авіаційного пального найближчими місяцями, попри перебої з постачанням через війну в Ірані. Однак авіакомпанії все одно змушені будуть скорочувати маршрути.

Яка ситуація з авіапальним у Європі 

Про це заявив єврокомісар з питань транспорту Апостолос Ціцікостас в інтерв'ю Reuters

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Блокада Ормузької протоки, яка до війни в Ірані була одним із головних шляхів постачання нафти з країн Перської затоки, серйозно вдарила по світових ринках. 

Оскільки цей маршрут вже три місяці переважно заблокований, глобальні поставки нафти скоротилися приблизно на 14 мільйонів барелів на добу. Для розуміння: це близько 14% світового попиту.

Однак за словами Ціцікостаса, поки Європі все ж вдалося уникати критичного дефіциту авіапального. Хоча ЄС імпортує близько 20% авіагасу з Близького Сходу,, європейці знайшли спосіб частково компенсувати втрату постачань, зокрема, завдяки США та Нігерії.

Наразі в Європі немає дефіциту авіапального. Ми не бачимо жодних ознак того, що зіткнемося з його нестачею найближчим часом, 
– наголосив посадовець. 

Чому авіакомпанії "ріжуть" рейси 

Водночас головною проблемою єврокомісар називає стрімке зростання цін. Адже за даними Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), витрати на авіапальне складають від 25% до 30% операційних витрат авіакомпаній.

Саме тому ми бачимо, що деякі авіакомпанії вирішують скасувати частину своїх маршрутів, які втратили економічний сенс, 
– пояснив Ціцікостас.

І хоча зараз пасажири можуть не відчути  на повну зростання цін, оскільки багато авіакомпаній уклали довгострокові контракти на пальне. Однак після їх завершення наприкінці року або вже у 2027 році вартість авіаквитків може значно підскочити.

Разом з тим єврокомісар попередив, що ситуація може значно ускладнитися до кінця 2026 року, якщо перебої експорту пального через Ормуз триватимуть. 

Зауважте! Посадовець запевнив, що Європа підготувалася до різних сценаріїв і має стратегічні резерви пального в країнах ЄС. Наразі ситуація стабільна, тому перерозподіляти запаси між державами поки немає потреби. 

  • Нагадаємо, під тиском війни на Близькому Сході авіаційне пальне продовжує дорожчати. У травні вартість авіаційного гасу для міжнародних перевізників збільшилася на 76,55 долара за кілолітр – із 1 435,31 до 1 511,86 долара.

  • Подорожчання пального вже позначається на витратах авіакомпаній. За підрахунками громадської організації Transport & Environment, середні витрати на пальне в розрахунку на одного пасажира зросли на 88 євро для далеких рейсів з Європи та на 29 євро для внутрішніх перельотів.

  • Через стрімке зростання витрат окремі маршрути стали збитковими, тому перевізники почали скорочувати рейси. Так, найбільша авіакомпанія Німеччини Lufthansa вирішила скасувати близько 20 тисяч рейсів у період із травня до жовтня, щоб зменшити витрати.

  • Крім того, компанія тимчасово відмовиться від частини нерентабельних маршрутів із Мюнхена та Франкфурта. За попередніми планами, обмеження діятимуть щонайменше до середини жовтня.

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