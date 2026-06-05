Авіапального у Європі вистачає, але рейси "різатимуть": єврокомісар назвав причину

Європа не зіткнеться з дефіцитом авіаційного пального найближчими місяцями, попри перебої з постачанням через війну в Ірані. Однак авіакомпанії все одно змушені будуть скорочувати маршрути.

Яка ситуація з авіапальним у Європі

Про це заявив єврокомісар з питань транспорту Апостолос Ціцікостас в інтерв'ю Reuters.

Дивіться також На межі зупинки рейсів: одна країна різко підняла ціни на авіапальне

Блокада Ормузької протоки, яка до війни в Ірані була одним із головних шляхів постачання нафти з країн Перської затоки, серйозно вдарила по світових ринках.

Оскільки цей маршрут вже три місяці переважно заблокований, глобальні поставки нафти скоротилися приблизно на 14 мільйонів барелів на добу. Для розуміння: це близько 14% світового попиту.

Однак за словами Ціцікостаса, поки Європі все ж вдалося уникати критичного дефіциту авіапального. Хоча ЄС імпортує близько 20% авіагасу з Близького Сходу,, європейці знайшли спосіб частково компенсувати втрату постачань, зокрема, завдяки США та Нігерії.

Наразі в Європі немає дефіциту авіапального. Ми не бачимо жодних ознак того, що зіткнемося з його нестачею найближчим часом,

– наголосив посадовець.

Чому авіакомпанії "ріжуть" рейси

Водночас головною проблемою єврокомісар називає стрімке зростання цін. Адже за даними Міжнародної асоціації повітряного транспорту (IATA), витрати на авіапальне складають від 25% до 30% операційних витрат авіакомпаній.

Саме тому ми бачимо, що деякі авіакомпанії вирішують скасувати частину своїх маршрутів, які втратили економічний сенс,

– пояснив Ціцікостас.

І хоча зараз пасажири можуть не відчути на повну зростання цін, оскільки багато авіакомпаній уклали довгострокові контракти на пальне. Однак після їх завершення наприкінці року або вже у 2027 році вартість авіаквитків може значно підскочити.

Разом з тим єврокомісар попередив, що ситуація може значно ускладнитися до кінця 2026 року, якщо перебої експорту пального через Ормуз триватимуть.

Зауважте! Посадовець запевнив, що Європа підготувалася до різних сценаріїв і має стратегічні резерви пального в країнах ЄС. Наразі ситуація стабільна, тому перерозподіляти запаси між державами поки немає потреби.