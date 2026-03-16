"Спадання ажіотажу": Свириденко заспокоїла щодо ситуації на паливному ринку

На паливному ринку нарешті натяк на стабілізацію. Прем'єр-міністерка запевнила, що уряд продовжує працювати над рівновагою ринку. Зокрема допрацьовують нову ініціативу про кешбек на пальне.

Що змінилося на ринку пального в Україні?

Про те, як уряду вдалося стабілізувати ситуацію з паливом, йдеться в повідомленні Юлії Свириденко.

Міністерка написала про нову нараду з операторами паливного ринку. Зокрема за участі Мінекономіки, Міненерго, Антимонопольного комітету та Держпродспоживслужби вдалося скоординувати забезпечення ресурсами українських АЗС.

Наша мета – забезпечити пальним усіх споживачів. Безумовним пріоритетом залишається безперебійне постачання для Сил Оборони, екстрених служб, а також для сільськогосподарських виробників у зв'язку з початком посівної,

– пояснила Свириденко.

Зокрема вона зазначила, що найбільші АЗС України прозвітували про запаси пального на квітень. За словами міністерки, нині спостерігається спад ажіотажу і на ринку вистачає пального. Водночас "Укрнафта" й далі встановлює справедливі ціни на бензин та залишається орієнтиром для інших заправок.

Прем'єр-міністерка також повідомила, що доручила Антимонопольному комітету та Держпродспоживслужбі продовжувати контроль за українським ринком. Зокрема реагувати на випадки завищених цін, але без перешкод для бізнесу.

Юлія Свириденко нагадала також про кешбек на пальне, над програмою якого нині працює уряд.

Чи буде дефіцит пального на українському ринку?

Під час години запитань до уряду міністр енергетики Денис Шмигаль запевнив, що загрози дефіциту немає.

Сьогодні жодних загроз на березень не бачимо. Плануємо постачання на квітень,

– зазначив міністр.

Він також розповів, що протягом березня Україна імпортувала 250 тисяч тонн бензину, дизелю та скрапленого газу. А в резервах маємо майже по 100 тисяч тонн бензину й дизелю.

Зауважте! Міністр назвав значення для порівняння: станом на 1 лютого 2026 року в резервах було 64 тисячі тонн бензину та 83 тисячі тонн дизелю.

Шмигаль зокрема додав, що нині постачання пального в Україну здійснюють з понад 10 країн. Водночас тривають перемовини щодо додаткового постачання. Як зазначив політик, основа – забезпечення армії, потреби мають закрити на 100%.

Що ще відомо про ситуацію з пальним в Україні?