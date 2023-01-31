На світовому ринку дизпального неспокійно: запаси скорочуються, а ціна може зрости

На початку 2023 року запаси дизпального у світі досягнули мінімуму. Крім того, вже 5 лютого набудуть чинності санкції Заходу щодо російських нафтопродуктів, а отже ситуація на ринку може погіршитися.

Європа, США та Азія: яка ситуація із дизпальним

За словами Данила Гетманцева, голови Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики, у світі запаси дизпального скорочуються.

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До прикладу, у США наявні запаси дизеля та інших дистилятів – на найнижчому рівні з 1990 року, і на мінус 20% нижче за середній сезонний показник за 10 років.

В Європі ситуація трішки краще, але не набагато – мінімальний сезонний рівень з 2007 року. Зараз кількість запасів на мінус 10% нижча.

Запаси дизпалива і дистилятів у Сінгапурі також близькі до мінімуму – на мінус 24% нижчі від середнього показника.

Обмеження щодо російських нафтопродуктів

Проте процес скорочення вдалося трішки уповільнити й стабілізувати у другій половині 2022 року. Все через відновлення експорту дизпального з Китаю. Однак внутрішній попит країни збільшився, адже відновили пасажирські авіаперевезення. Виникає питання, чи зможе Китай витягнути на собі попит зі світових ринків.

З 5 лютого запрацюють санкції та обмеження з боку Європи та США щодо нафтопродуктів з Росії. Це може спричинити наступне подорожчання на ринку пального в Україні.

Стеля на дизпальне становить:

100 доларів за барель – пропонує Євросоюз;

але деякі країни G7 припускають дещо більшу ціну – від 100 до 110 доларів за барель.

На лондонській біржі ICE декілька днів тому ф’ючерси на дизпальне торгувалися

Для України фізичні можливості купівлі дизельного пального і ціни на нього мають дуже важливе значення,

– пише Гетманцев.

Все через те, що цієї весни українським аграріям потрібно засіяти якомога більше культур. Це дає Україні понад половину валютного експортного виторгу. Крім того, через постійні обстріли ворогом критичної інфраструктури, ситуація з енергосистемою не покращується, а, відповідно, бізнес певний час повинен жити в умовах "дизель-генераторної економіки".

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Ціни на пальне в Україні

За даними "Мінфіну", станом на 31 січня, середня ціна на бензин А-95 преміум становить 50,64 гривні.