Европа, США и Азия: какая ситуация с дизтопливом
По словам Даниила Гетманцева, главы Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, в мире запасы дизтоплива сокращаются.
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- К примеру, в США имеются запасы дизеля и других дистиллятов – на самом низком уровне с 1990 года, и на минус 20% ниже среднего сезонного показателя за 10 лет.
- В Европе ситуация немного лучше, но не намного – минимальный сезонный уровень с 2007 года. Сейчас количество запасов на минус 10% ниже.
- Запасы дизтоплива и дистиллятов в Сингапуре также близки к минимуму – на минус 24% ниже среднего показателя.
Ограничения по российским нефтепродуктам
С 5 февраля заработают санкции и ограничения со стороны Европы и США по нефтепродуктам из России. Это может повлечь за собой следующее подорожание на рынке горючего в Украине.
Потолок на дизтопливо составляет:
- 100 долларов за баррель – предлагает Евросоюз;
- но некоторые страны G7 предполагают несколько большую цену – от 100 до 110 долларов за баррель.
Для Украины физические возможности покупки дизельного горючего и цены на него имеют очень важное значение,
– пишет Гетманцев.
Все потому, что этой весной украинским аграриям нужно засеять как можно больше культур. Это дает Украине более половины валютной экспортной выручки. Кроме того, из-за постоянных обстрелов врагом критической инфраструктуры ситуация с энергосистемой не улучшается, а, соответственно, бизнес определенное время должен жить в условиях "дизель-генераторной экономики".
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Цены на топливо в Украине.
По данным "Минфина", по состоянию на 31 января средняя цена на бензин А-95 премиум составляет 50,64 гривны.
- Бензин А-95 – 48,71 гривны,
- Бензин А-92 – 47,35 гривны,
- Дизельное топливо – 52,61 гривны,
- Газ автомобильный – 26,66 гривны.