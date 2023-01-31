Европа, США и Азия: какая ситуация с дизтопливом

По словам Даниила Гетманцева, главы Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, в мире запасы дизтоплива сокращаются.

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К примеру, в США имеются запасы дизеля и других дистиллятов – на самом низком уровне с 1990 года, и на минус 20% ниже среднего сезонного показателя за 10 лет.

В Европе ситуация немного лучше, но не намного – минимальный сезонный уровень с 2007 года. Сейчас количество запасов на минус 10% ниже.

Запасы дизтоплива и дистиллятов в Сингапуре также близки к минимуму – на минус 24% ниже среднего показателя.

Однако процесс сокращения удалось немного замедлить и стабилизировать во второй половине 2022 года. Все из-за возобновления экспорта дизтоплива из Китая. Однако внутренний спрос страны увеличился, ведь возобновили пассажирские авиаперевозки. Возникает вопрос, сможет ли Китай извлечь на себя спрос с мировых рынков.

Ограничения по российским нефтепродуктам

С 5 февраля заработают санкции и ограничения со стороны Европы и США по нефтепродуктам из России. Это может повлечь за собой следующее подорожание на рынке горючего в Украине.

Потолок на дизтопливо составляет:

100 долларов за баррель – предлагает Евросоюз;

но некоторые страны G7 предполагают несколько большую цену – от 100 до 110 долларов за баррель.

На лондонской бирже ICE несколько дней назад фьючерсы на дизтопливо торговались за 125 долларов за баррель.

Для Украины физические возможности покупки дизельного горючего и цены на него имеют очень важное значение,

– пишет Гетманцев.

Все потому, что этой весной украинским аграриям нужно засеять как можно больше культур. Это дает Украине более половины валютной экспортной выручки. Кроме того, из-за постоянных обстрелов врагом критической инфраструктуры ситуация с энергосистемой не улучшается, а, соответственно, бизнес определенное время должен жить в условиях "дизель-генераторной экономики".

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Цены на топливо в Украине.

По данным "Минфина", по состоянию на 31 января средняя цена на бензин А-95 премиум составляет 50,64 гривны.