На українських АЗС – пальне ворога: як російські нафтопродукти потрапили на ринок

Перед введенням нафтових санкцій проти Росії 5 лютого, країни Європи завезли максимальний обсяг нафтопродуктів з країни-агресорки. Через те, що європейський та український ринки пального взаємопов'язані, значні обсяги потрапили й на наші АЗС.

Російське пальне в Україні

За словами аналітика видання "Нафторинок" Олександра Сіренко через значні обсяги російських нафтопродуктів на європейському та українському ринках, ціна на пальне зараз падає.

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Кон'юнктура цінова в Європі поламалася, коли був впроваджений пакет санкцій проти Росії на ринку нафти та нафтопродуктів. 5 лютого він набрав сили, але до цього моменту Східна Європа підготувалася і дуже багато продукту про запас завезла, в тому числі із Росії. І в тому числі до нас, на жаль, цей продукт потрапляє,

– додає експерт.

Тобто якщо глянути на ціну пального, то можна зрозуміти, що зараз продаються саме нафтопродукти країни-агресорки. Мова йде про дизельне пальне та скраплений газ.

Поточні ціни на пальне

Які зараз ціни на пальне в Україні

Такий показник був й минулого року, але річ у тім, що ціна тоді росла, а зараз, навпаки, падає. Водночас для кінцевого споживача, а особливо для аграріїв, які вже готуються до посівної, це хороша історія.

За даними "Мінфіну", середні ціни на пальне станом на 24 лютого склали: бензин А-95 – 47,63 гривні, бензин А-92 – 46,61 гривні, дизпальне – 50,40 гривні, а автомобільний газ – 24,21 гривні.

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Чому російські нафтопродукти потрапляє на український ринок

За словами Сіренко трейдери самі й не заперечують, що купують російську суміш. Ба більше, це навіть не заборонено законодавством Євросоюзу, адже у санкційному пакеті прописано, що "суміші дозволено".

Тобто, з одного боку, ми маємо низькі ціни, але це боротьба з совістю... Як вона (суміш. – Ред.) з'являється і хто привозить російські до європейських портів – питання, певно, щодо виконання цих санкцій у Європі. А в Україні це також, виходить, що дозволено. Митники пропускають, прикордонники пропускають, і в принципі вся система влади, як виявилося, "дірява" на такі поставки,

– каже експерт.

Виходить так, що кінцевому споживачу добре, адже ціна падає, але те, що ми продовжуємо працювати з терористом – суперечить українським принципам.