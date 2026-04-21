Ціни на пальне у Словаччині: як на вартість вплинули війна в Ірані та проблеми з "Дружбою"
- Ціни на пальне у Словаччині з початку березня зросли на 20 – 25 центів, зокрема через війну в Ірані.
- Словаччина запровадила подвійні ціни на дизельне пальне для автомобілів з іноземною реєстрацією на 30 днів через масову закупівлю дизеля польськими водіями.
Ціни на на дизельне паливо у Словаччині не відрізняються за вартістю від України. І це попри припинення транзиту російської нафти до країни черех нафтопровід "Дружба".
Які ціни на пальне у Словаччині?
Паливо в Словаччині з початку березня подорожчало лише на 20 – 25 центів, про що повідомляє медіа Новини.LIVE.
Ціни зросли не тільки на тлі війни на Близькому Сході, а також припинення поставок дешевої російської нафти. Проте ціни на словацьких АЗС залишаються одними із найдешевших в ЄС, як зазначили у медіа.
- Згідно з інформацією, у вівторок, 22 квітня, бензин А95 коштував від 1,65 євро.
- Вартість дизпалива ж становила від 1,74 євро.
Зазначимо, що в Україні дизпаливо коштує приблизно стільки ж (1,70 – 1,83 євро), хоча А95-й значно дешевший (1,34 – 1,52 євро),
– додали у тексті.
Фото Telegram–канал Новини. LIVE
Нагадаємо! Ще з 18 березня Словаччина запровадила подвійні ціни на дизельне пальне на автозаправних станціях. Про це повідомило Чеське телебачення. Більше за паливо мають платити водії автомобілів з іноземною реєстрацією. Ці заходи Братислава запровадила на 30 днів. Влада пояснила це тим, що польські водії почали масово скуповувати дешевший дизель у Словаччині.
Що відомо про ситуацію зі Словаччиною?
- Словаччина, як й Угорщина, вимагала відновити постачання нафти трубопроводом "Дружба". Володимир Зеленський повідомив, що Україна завершила ремонт пошкодженої ділянки. Але наголосив: неможливо гарантувати, що Росія не пошкодить трубопровід знову.
- Водночас Роберт Фіцо заявив, що подасть позов до суду ЄС. Причиною є спроба оскаржити рішення щодо російського газу.