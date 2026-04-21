Ціни на пальне у Словаччині: як на вартість вплинули війна в Ірані та проблеми з "Дружбою"

Ціни на на дизельне паливо у Словаччині не відрізняються за вартістю від України. І це попри припинення транзиту російської нафти до країни черех нафтопровід "Дружба".

Які ціни на пальне у Словаччині?

Паливо в Словаччині з початку березня подорожчало лише на 20 – 25 центів, про що повідомляє медіа Новини.LIVE.

Ціни зросли не тільки на тлі війни на Близькому Сході, а також припинення поставок дешевої російської нафти. Проте ціни на словацьких АЗС залишаються одними із найдешевших в ЄС, як зазначили у медіа.

Згідно з інформацією, у вівторок, 22 квітня, бензин А95 коштував від 1,65 євро.

Вартість дизпалива ж становила від 1,74 євро.

Зазначимо, що в Україні дизпаливо коштує приблизно стільки ж (1,70 – 1,83 євро), хоча А95-й значно дешевший (1,34 – 1,52 євро),

– додали у тексті.

Фото Telegram–канал Новини. LIVE

Фото Telegram–канал Новини. LIVE

Нагадаємо! Ще з 18 березня Словаччина запровадила подвійні ціни на дизельне пальне на автозаправних станціях. Про це повідомило Чеське телебачення. Більше за паливо мають платити водії автомобілів з іноземною реєстрацією. Ці заходи Братислава запровадила на 30 днів. Влада пояснила це тим, що польські водії почали масово скуповувати дешевший дизель у Словаччині.

