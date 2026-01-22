Генератори підіймають попит: в Міненерго відповіли, чи загрожує дефіцит пального

В Україні через перебої з енергопостачанням у січні попит на пальне залишається незвично високим. Однак наразі ринок пального забезпечний усіма необхідними ресурсами й функціонує стабільно.

Які запаси пального в Україні?

Про це розповів заступник міністра енергетики України Микола Колісник, передає 24 Канал з посиланням на Міненерго.

Микола Колісник Заступник міністра енергетики України Традиційно січень є періодом низького сезонного споживання. Проте нинішні реалії, зокрема активна робота генераторів, підтримують попит на пальне. Попри це, завдяки злагодженим діям уряду та операторів ринку, цей попит стабільно покривається.

На сьогодні, за його словами, Україна імпортувала вже понад 344 тисячі тонн пального від початку 2026 року. До того ж важливу роль у забезпеченні українців бензином та дизелем відіграють внутрішні виробники.

Заступник наголосив, що саме диверсифікація постачань сприяє регулярній та стабільній логістиці нафтопродуктів для потреб споживачів.

Наразі пальне до України надходить різними шляхами:

автомобільним транспортом;

залізницею;

морськими маршрутами.

Жоден окремий інфраструктурний об’єкт не є критичним, а у разі локальних обмежень ринок автоматично переходить на альтернативні маршрути,

– підкреслив Колісник.

Чи можливий дефіцит пального?

На сьогодні підстав для дефіциту пального, коливання цін та дестабілізації ринку, на думку Колісника, в Україні немає. Адже нинішня логістична ситуація з постачаннями стабільна.

Ціноутворення на ринку пального визначається комплексом факторів, включно зі світовими цінами та податковою політикою. Логістика не створює підстав для цінових коливань або дефіциту,

– зауважив посадовець.

Водночас він нагадав, що в Україні проводиться державний моніторинг обсягів пального та його якості. Також діє система мінімальних запасів нафти і нафтопродуктів. Заявки цьому держава контролює баланс на ринку у режимі реального часу та може оперативно відреагувати на будь-яку кризу.

Важливо! Раніше міністр енергетики Денис Шмигаль повідомляв, що в Україні зберігаються резерви пального на рівні 20 днів середнього споживання. А в грудні 2025 року навіть вдалося сягнути рекордних показників імпорту бензину та дизелю.

Які ціни на пальне в Україні?