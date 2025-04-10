Не через щире серце: чому насправді Трамп вирішив ввести паузу на тарифи
- Трамп оголосив 90-денну паузу на нові тарифи для деяких країн.
- Трамп стверджує, що рішення було прийняте "від щирого серця", але насправді воно було викликане внутрішніми економічними факторами.
Дональд Трамп стверджує, що він ввів паузу на нові тарифи "від щирого серця". Насправді ж, ситуація геть інша.
Чому насправді Трамп ввів паузу на мита
Затверджена пауза має тривати 90 днів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.
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Трамп казав, що він роздумував про паузу протягом останніх декількох днів. Свій допис у Truth Social він ніби-то написав сам, без попередніх юридичних консультацій.
Думаю, все склалося сьогодні вранці, досить рано. Просто написав це – у нас не було доступу до юристів. Ми написали це від щирого серця, так? Це було написано від щирого серця, і, гадаю, написано досить добре.
А от дані CNN показують, що до ухвалення цього рішення Трампа спонукала ситуація у Мінфіні. Йдеться про занепокоєння, що відчувають у міністерстві, зокрема, через нестабільність, яка виникає на ринку державних облігацій.
Зверніть увагу! Повідомляється, що про це занепокоєння Трампу повідомив міністр Скотт Бессент під час їхньої особистої зустрічі.
Що відомо про паузу на тарифи від Трампа?
Трамп оголосив про впровадження паузи на 90 днів на додаткові тарифи для низки країн. Виключенням, з цього списку, зокрема, є Китай. На цей період мито на товари складатиме – 10%.