Бензин на 10 гривень дорожче: що може статися з цінами на АЗС після повернення податків

ПДВ на пальне хочуть повернути на довоєнний рівень, тобто підвищити на 13%. 24 Канал поспілкувався з експертами з ринку пального, аби з'ясувати, чи вплине це на ціну бензину, дизелю та автогазу.

Повернення ПДВ на довоєнний рівень

На початку повномасштабної війни, 18 березня, уряд скасував акциз на пальне та знизив розмір ПДВ з 20% до 7%. Причиною став дефіцит пального на українському ринку, через що ціна різко пішла в гору на всі види пального.

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Однак вже з вересня 2022 року повернули розмір акцизу на рівні 100 та 52 євро за тисячу літрів бензину/дизелю та автогазу відповідно. Тоді в обґрунтуванні закону №7668 нардепи зазначили, що причина повернення акцизу – падіння доходів бюджету.

З липня уряд планує повернути розмір ПДВ на довоєнний рівень у 20%. Наразі остаточного рішення влада не прийняла, а деякі урядовці виступили проти підняття ПДВ.

Аргументи "за" та "проти"

Голова податкового комітету є прихильником повернення ПДВ на довоєнний рівень, аргументує це тим, що такі пільги як зниження ПДВ, скасування акцизу впливають на зарплату трейдерів, а не ціноутворення на ринку.

Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Згадайте рішення початку 2022 року про відміну акцизу та зменшення ставки ПДВ до 7% на паливо. Воно призвело до виходу ринку в білу? Ні! Нелегальні бочки виросли як гриби після дощу.

Разом з тим деякі депутати виступили категорично проти такого рішення. На їх думку, ПДВ знижували з огляду на економічну ситуацію в країні, яка наразі суттєво не змінилась. У пояснювальній записці до законопроєкту № 9174 зазначено, що український бізнес продовжує страждати від руйнівних наслідків російської агресії.

Хоча й вдалося забезпечити стабільне електропостачання, однак ця стабілізація відбулась доволі нещодавно. При цьому не усунено ризик повторного виведення з ладу енергетичної системи внаслідок масових балістичних атак.

Чи вплине це на ціну пального

Ціна паливно-мастильних матеріалів – одна зі складових тарифу на воду. НКРЕКП у березні постановою №302 затвердила підняття тарифів з 1 квітня та 1 липня. Тож якщо повернення ПДВ на довоєнний рівень штовхне ціну пального вгору, то вочевидь це може позначитись й на тарифах. До слова станом на 6 квітня тарифи на воду все ще залишаються на довоєнному рівні.

Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн вважає, що повернення ПДВ на рівень 20% не вплине на ціну пального. На його думку, ціна суттєво почала знижуватися через два ключових фактори:

Перший – величезні запаси пального й зараз на ринку більше пального, ніж у довоєнні січень та лютий 2022 року.

– величезні запаси пального й зараз на ринку більше пального, ніж у довоєнні січень та лютий 2022 року. Другий – ціна на нафту та нафтопродукти у світі за останні декілька місяців впала майже на 15%.

Сергій Куюн Директор Консалтингової групи "А-95" Крім того, потенціал для подальшого зниження зберігатиметься. Тому ціна на пальне може впродовж тижня – двох тижнів впасти ще на дві гривні.

А от на думку Володимира Омельченка, повернення рівня ПДВ до 20% суттєво вплине на ринок нафтопродуктів і ціни можуть помітно зрости. У коментарі 24 Каналу, він спрогнозував, що:

бензин може зрости приблизно на 10 гривень,

дизель – на 7 гривень,

скраплений газ – десь до 3 гривень від поточної ціни.

Він підкреслює, що таке зростання цін на пальне може чекати українців за умови, якщо враховувати ситуацію, що ціни на нафту на міжнародних ринках будуть без змін. В будь-якому разі ціни будуть значно вищими, ніж зараз, вважає Омельченко.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм у Центрі Разумкова Потенціал до зниження ціни пального не буде зберігатись, навіть якщо збільшать ПДВ. Потенціалу до зниження цін на нафтопродукти не буде з однієї причини – ОПЕК станом на сьогодні скоротили ліміт видобутку нафти на 1,6 мільйона барелів на добу і це суттєво впливає на ринок. Ціни на нафту вже пішли вгору десь на 10% і потенціал для зростання цих цін існує, однак до якого рівня наразі ще невідомо.

Довідка: Ціни на нафту зросли відразу на 8% на тлі рішення ОПЕК+ про скорочення обсягу видобування нафти на 1,16 мільйона барелів на день з травня. Цей план буде діяти до кінця 2023 року. Аналітик CMC Markets заявив, що новий план ОПЕК+ може знову спровокувати зростання цін на ринку до 100 доларів за барель.

Директор енергетичних програм у Центрі Разумкова пояснює, що український ринок нафтопродуктів на 100% залежить від вартості нафти та цін на нафтопродукти, але якщо дійсно повернуть ПДВ, то ця ціна буде достатньо високою для споживачів.

Тому тут потрібно розуміти, що люди можуть значно скоротити споживання нафтопродуктів. Також це може відобразиться на ціні інших товарів та послуг, наприклад, продуктів харчування, тому що у їх вартість закладено вартість пального,

– додає Омельченко.

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Яка ціна пального зараз

Деякі експерти прогнозували підвищення цін на пальне після повернення акцизу. Якщо порівняти ціну пального, яка була наприкінці вересня й зараз, то вона помітно знизилась.

Бензин А-95 на 2,44 гривні (49,47 проти 47,03 гривень за літр);

Дизельне пальне – 6,03 гривні (53,18 проти 47,16 гривні за літр);

Автогаз – 4,44 гривні (26,13 проти 21,69 гривні за літр).

Зауважте, що наприкінці листопада та у грудні відбувся невеликий стрибок цін, проте він був пов'язаний з панічними настроями на тлі ембарго на російську нафту з 5 грудня та перебоями з електропостачанням внаслідок ракетних обстрілів.

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