Лубінець готує вимогу до Уряду: пенсіонери ВПО досі без виплат

Пенсіонерам ВПО масово не отримали виплати на початку року. В Мінсоцполітики заявили, що без виплат залишилося 337 тисяч осіб, які мали проблеми з ідентифікацією. Натомість Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вчергове розкритикував таку процедуру.

Чому омбудсмен з прав людини критикує Мінсоцполітики?

У новому дописі омбудсмена Дмитра Лубінця йдеться про те, що Мінсоцполітики офіційно підтвердило, що 337 тисяч пенсіонерів ВПО не отримали виплати. Він зазначає, що міністерство фактично переклало відповідальність на людей.

За версією Мінсоцполітики – це не така вже й велика проблема. Для міністерства, можливо, а для 337 тисяч людей – це відсутність грошей на ліки, їжу та комунальні послуги. І це не статистика. Це життя. Замість того щоб визнати проблему і терміново її вирішувати, міністерство пішло найпростішим шляхом – перекласти відповідальність на самих людей,

– написав Лубінець.

Річ у тім, що є випадки, коли попри пройдену ідентифікацію, особі все одно доводиться особисто звертатися до відділень Пенсійного фонду через технічні збої. Крім того, Лубінець звертає увагу на те, що не у всіх пенсіонерів є смартфони та встановлена "Дія".

Наразі омбудсмен закликає громадян повідомляти про свої історії та поширювати інформацію, аби підготувати публічну вимогу до Уряду щодо цього.

Також він зазначив, що в понеділок, 2 лютого, планується лист до прем'єр-міністра Юлії Свириденко з вимогою розблокувати виплати, продовжити терміни ідентифікації, виправити технічні помилки та забезпечити реальну онлайн-ідентифікацію.

Як проводиться ідентифікація пенсіонерів?

У ПФУ зазначають, що до 1 січня 2026 року низці пенсіонерів обов'язково потрібно було пройти перевірку. Йшлося у першу чергу про пенсіонерів, які тимчасово перебувають за межами України, проживають на територіях, окупованих Росією, а також ті, які виїхали з ТОТ, але зараз мешкають на підконтрольній Україні території.

Також це мали зробити ті громадяни, які на момент початку повномасштабної війни жили у населених пунктах, де органи соцзахисту не могли виплачувати допомогу.

Серед варіантів пройти ідентифікацію є: візит до сервісного центру Пенсійного фонду або банку, що нараховую пенсію; онлайн-ідентифікація через особистий кабінет на порталі ПФУ за допомогою КЕП чи Дія.Підпису; відеоверифікація, або коротка відеозустріч зі спеціалістом ПФУ.

Що відомо про проблеми з ідентифікацією ВПО?