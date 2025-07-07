Виплати у липні: чи отримають пенсії українці, що перебувають на ТОТ

Пенсіонери, що перебувають на тимчасово окупованих територіях, можуть отримувати українські виплати. Однак вони мають відповідати певним критеріям.

Хто з пенсіонерів на ТОТ зможе отримати виплати

Це потрібно, аби довести, що пенсіонер живий і гроші з картки отримує саме він, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство соціальної політики.

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Для отримання пенсійних виплат українці, які проживають на ТОТ, мають:

раз на рік проходити фізичну ідентифікацію;

здійснювати мінімум одну фінансову операцію на своєму рахунку кожні шість місяців за умови, якщо в ці пів року пенсіонери не проходили фізичну ідентифікацію.

підтвердження інформації про неодержання пенсії від Росії.

Зверніть увагу! Щодо останнього пункту – необхідно написати заяву на ПФУ в довільній формі про неодержання пенсії від країни-агресорки, та подати до фонду.



Що таке фізична ідентифікація і як її пройти

Фізична ідентифікація – це процедура однозначного встановлення фізичної особи в один зі зручних для людини способів. Таким чином вдається перевірити, що особа жива і кошти отримує саме та людина, якій вони призначені.

Українці, що перебувають на ТОТ, можуть пройти ідентифікацію онлайн. Для цього їм слід віддалено авторизуватись в електронному кабінеті ПФУ за допомогою "Дія.Підпис" (Дія ID, інструкція створення за посиланням) або ж пройти перевірку по відеозв'язку.

Якщо ви не вийдете на зв'язок із ПФУ і не пройдете ідентифікацію в один із запропонованих способів вище, на ваш банківський рахунок/картку пенсія не перераховуватиметься,

– попередили у Пенсійному фонді.

Зауважте! Після проходження ідентифікації протягом року, виплата пенсії відновиться з дати її припинення.