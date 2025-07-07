Виплати у липні: чи отримають пенсії українці, що перебувають на ТОТ
- Пенсіонери на тимчасово окупованих територіях можуть отримувати українські виплати за певних умов.
- Водночас літнім людям потрібно подати заяву на ПФУ про неодержання пенсії від Росії.
Пенсіонери, що перебувають на тимчасово окупованих територіях, можуть отримувати українські виплати. Однак вони мають відповідати певним критеріям.
Хто з пенсіонерів на ТОТ зможе отримати виплати
Це потрібно, аби довести, що пенсіонер живий і гроші з картки отримує саме він, пише 24 Канал з посиланням на Міністерство соціальної політики.
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Для отримання пенсійних виплат українці, які проживають на ТОТ, мають:
- раз на рік проходити фізичну ідентифікацію;
- здійснювати мінімум одну фінансову операцію на своєму рахунку кожні шість місяців за умови, якщо в ці пів року пенсіонери не проходили фізичну ідентифікацію.
- підтвердження інформації про неодержання пенсії від Росії.
Зверніть увагу! Щодо останнього пункту – необхідно написати заяву на ПФУ в довільній формі про неодержання пенсії від країни-агресорки, та подати до фонду.
Що таке фізична ідентифікація і як її пройти
Фізична ідентифікація – це процедура однозначного встановлення фізичної особи в один зі зручних для людини способів. Таким чином вдається перевірити, що особа жива і кошти отримує саме та людина, якій вони призначені.
Українці, що перебувають на ТОТ, можуть пройти ідентифікацію онлайн. Для цього їм слід віддалено авторизуватись в електронному кабінеті ПФУ за допомогою "Дія.Підпис" (Дія ID, інструкція створення за посиланням) або ж пройти перевірку по відеозв'язку.
Якщо ви не вийдете на зв'язок із ПФУ і не пройдете ідентифікацію в один із запропонованих способів вище, на ваш банківський рахунок/картку пенсія не перераховуватиметься,
– попередили у Пенсійному фонді.
Зауважте! Після проходження ідентифікації протягом року, виплата пенсії відновиться з дати її припинення.