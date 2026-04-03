Не будуть безкоштовними: пенсіонерам доведеться заплатити за ці 7 послуг у 2026 році

Здебільшого українські пенсіонери мають право на безліч пільг. Проте є медичні послуги, за які їм доведеться заплатити. І так, оплату доведеться здійснити навіть у державних лікарнях.

За які послуги доведеться сплачувати пенсіонерам?

На своєму Youtube-каналі юрист Михайло Вулах назвав 7 платних послуг для літніх людей в Україні.

Особам, що досягли пенсійного віку, гроші можуть знадобитись за таких обставин:

Вибір конкретного лікаря у стаціонарі – здійснюється за додаткову оплату. Покращені умови перебування у лікарні. У відомчих лікарнях: якщо, наприклад, заклад належить до МВС чи СБУ, то стороннім пацієнтам доведеться оплачувати послуги. Медичні процедури поза державною програмою: зубні імпланти, косметологія тощо. Виклик лікаря додому – це платна послуга. Лікування через страхування – це оплачує страхова компанія або роботодавець, якщо це передбачено договором. Якщо пенсіонер сам звертається до вузькопрофільного спеціаліста або проходить обстеження без направлення.

Важливо! З направленням від сімейного лікаря платити гроші не доведеться.

Нагадаємо, що українці можуть отримати чимало безоплатної медичної допомоги. Про це йдеться на сайті МОЗ.

Лікарі первинної ланки медичної допомоги безоплатно для пацієнта надають такі послуги:

спостереження за станом здоров’я пацієнтів, зокрема із хронічними захворюваннями;

профілактичні огляди;

діагностика та лікування найпоширеніших хвороб, травм, отруєнь тощо;

вакцинування за Національним календарем щеплень;

направлення до спеціалістів вузького профілю;

оформлення рецептів на відпускання ліків, зокрема е-рецептів за програмою "Доступні ліки";

направлення на аналізи;

електрокардіограма;

надання певних видів паліативної допомоги;

оформлення довідок;

листків непрацездатності.

Зауважте! Також пацієнти можуть розраховувати на проведення скринінгу на наявність розладів психіки та поведінки.

