Скільки треба заробляти, щоб пенсія була 16 тисяч гривень

Розмір пенсії залежить від кількох важливих факторів. Мова йде про страховий стаж та розмір заробітної плати.

Як отримати пенсію у розмірі 16 тисяч гривень?

Саме ці показники враховуються у формулі, про що зазначає Пенсійний фонд України.

Як пояснили українцям, розмір пенсійної виплати за віком визначається для кожного пенсіонера індивідуально та залежить від:

набутого ним страхового стажу; отриманої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.

Формула є досить простою: П = Зп х Кс, де:

П – розмір пенсії у гривнях;

Зп – заробітна плата (дохід) застрахованої особи у гривнях;

Кс – коефіцієнт страхового стажу застрахованої особи.

Наприклад, за яких умов людина може отримати пенсію у розмірі 16 тисяч гривень. Це можливо, якщо людина має стаж 25 років, а її зарплата становила 64 тисячі гривень.

Тобто 64 000 гривень × 0,25. А 25% від 64 тисяч гривень – це якраз 16 тисяч гривень. Тобто людина отримає пенсію у розмірі 16 тисяч гривень.

Нагадаємо! Також можна скористатися Пенсійним калькулятором.

Що ще слід знати пенсіонерам?

Пенсіонери в Україні можуть отримати вигідні тарифи від мобільних операторів. Їх пропонують Vodafone, lifecell та Київстар. Найдешевші тарифи стартують від 190 гривень на місяць.

Зокрема, деякі українці можуть залишитися без пенсій. Мова йде про тих осіб не підтвердили, що не отримують пенсійні виплати від Росії. Це стосується навіть тих людей, що пройшли фізичну ідентифікацію.

Також людям літнього віку в Україні передбачені транспортні пільги. Однак не всюди. Наприклад, не платити за квиток пенсіонерам можна у трамваях, автобусах та тролейбусах.