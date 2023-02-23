Понад 4 000 гривень: українці можуть претендувати на такі пенсійні виплати

На пенсійні виплати у понад 4 000 гривень можуть розраховувати громадяни України. Однак це стосується лише певних категорій пенсіонерів.

Нагадуємо, що майже 40% українців отримують пенсії нижче за 3 000 гривень. Однак є ті, для кого ця сума становитиме більше. Це категорія учасників бойових дій.

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Яку пенсію отримуватимуть учасники бойових дій

Насамперед ця категорія пенсіонерів додатково до пенсії отримуватиме доплати у розмірі 25% прожиткового мінімуму. Тобто сьогодні це становить 523 гривні. Крім того, існує й цільова грошова допомога у 40 гривень. З 2004 року вона передбачена законом "Про покращення матеріального стану учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни".

Відтак загальний розмір пенсії цих громадян не може бути меншим за 210% прожиткового мінімуму, тобто 4395,30 гривні.

Вік виходу на пенсію

Чоловіки, а саме кадрові військові, які мають статус учасника бойових дій, можуть виходити на пенсію у 55 років;

Жінки у такому ж статусі — у 50 років;

Водночас для дострокового виходу на пенсію чоловікам потрібно мати не менше 25 років страхового стажу, а жінкам – 20 років.

що така норма діє на підставі ухвали уряду, причому доплати за статус учасника бойових дій встановлюються до будь-якого виду пенсії. Це свідчить про те, що такий статус можуть мати як військові, так і цивільні пенсіонери.

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що у такому випадку вислуга років військовослужбовців дорівнює страховому стажу. Тобто кадрові військові, які мають необхідну вислугу років, можуть вийти на пенсію навіть ще раніше.

До слова, зниження пенсійного віку можуть отримати й сім'ї військових, які загинули під час бойових дій. Сюди належать чоловіки, якщо вони не вступили у повторний шлюб, та батьки, яким надано статус сім’ї загиблого захисника/захисниці України.