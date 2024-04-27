Чи вистачить Україні бюджету на пенсії та субсидії цього року: відповідь прем'єра

Україна отримає допомогу від США. Зокрема, завдяки цьому пакету наша держава зможе покрити потрібні соціальні виплати.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в етері телемарафону розповів, що Україні цього року вистачить коштів у бюджеті на соціальні виплати завдяки новій допомозі від США. Мовиться про пенсії та субсидії.

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У пакеті допомоги це передбачено

В новому пакеті фінансування від США на майже 61 мільярд доларів передбачено 7,5 мільярда доларів прямої бюджетної допомоги.

За словами Шмигаля, це та частина "бюджетного пазла", якої нам не вистачало, щоб закрити дефіцит бюджету до кінця 2024 року.

Фактично ми точно впевнені, що цього року і наступного року ми профінансуємо всі соціальні платежі, всі пенсії, всі субсидії. Тобто все, що держава має виконати, ми будемо виконувати вчасно та в повному обсязі,

– пояснив прем'єр.

Він наголосив, що саме американська допомога дає в цьому 100% впевненість.

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