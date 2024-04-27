Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в эфире телемарафона рассказал, что Украине в этом году хватит средств в бюджете на социальные выплаты благодаря новой помощи США. Речь идет о пенсиях и субсидиях.
Смотрите также Делают все возможное: Шмигаль обратился к украинцам и бизнесу из-за дефицита в энергосистеме
В пакете помощи это предусмотрено
В новом пакете финансирования от США на почти 61 миллиард долларов предусмотрено 7, 5 миллиардов долларов прямой бюджетной помощи.
По словам Шмыгаля, это та часть "бюджетного пазла", которой нам не хватало, чтобы закрыть дефицит бюджета до конца 2024 года.
Фактически, мы точно уверены, что в этом году и в следующем году мы профинансируем все социальные платежи, все пенсии, все субсидии. То есть все, что государство должно выполнить, мы будем выполнять своевременно и в полном объеме,
– объяснил премьер.
Он подчеркнул, что именно американская помощь дает в этом 100% уверенность.
Изменятся ли тарифы на электроэнергию
- Правительство сохранило ч инный тариф на электроэнергию для украинцев. Льготная цена для населения будет действовать до конца мая.
- Тариф на электроэнергию составляет 2 гривны 64 копейки за киловатт. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмигаль.
- Также "Нефтегаз" продолжил действие льготной цены на газ для населения. Она, как и прежде, будет составлять 7 гривен 96 копеек за куб голубого топлива.