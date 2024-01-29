Хто з українців зможе вийти на пенсію у 2024 році

Відповідно до теперішнього законодавства, громадяни України можуть виходити на пенсію, починаючи з 60 років. Наступного разу це можливо у 63 та 65 років.

Який стаж необхідний для виходу на пенсію

З початку 2024 року зросли вимоги до необхідної кількості стажу. Цьогоріч, якщо громадянин хоче вийти на пенсію у 60 років, він має набути щонайменше 31 рік страхового стажу.

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Для того, аби піти на пенсію у 63 роки, особа має отримати стаж 21 рік. При виході на заслужений відпочинок у 65 років, цей мінімум складає 15 років.

Як будуть змінюватись вимоги до стажу

Деякі пенсіонери можуть піти на заслужений відпочинок раніше, якщо їхня спеціальність підпадає під закон про вислугу років.

Пенсійна система продовжує реформуватися. Відповідно до цих змін, щорічний мінімум стажу зростає на 1 рік. Тобто вимоги для виходу пенсію у 60 років виглядатимуть так:

у 2025 році – від 32 років стажу;

у 2026 році – від 33 років стажу;

у 2027 році – від 34 років стажу;

у 2028 році – від 35 років стажу.

А для 63 років мінімуми зміняться так:

у 2025 році – від 22 до 32 років стажу;

у 2026 році – від 23 до 33 років стажу;

у 2027 році – від 24 до 34 років стажу;

у 2028 році – від 25 до 35 років стажу.

Для виходу на пенсію у 65 років поки що змін не передбачається. Показник стажу 15 років буде актуальним і надалі.