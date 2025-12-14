Яка буде пенсія, якщо маєш 44 роки неперервного стажу

Зараз в Україні не грає роль чи є стаж неперервним. Враховується саме його кількість. Окрім цього показника, також важливі інші фактори, наприклад, рівень доходу.

Скільки треба стажу, аби піти на пенсію зараз?

Аби вийти на пенсію, потрібно набути мінімальну кількість стажу, визначену для кожного віку, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також Про це знають не усі: особи з інвалідністю можуть збільшити свою пенсію на тисячу гривень

Для виходу на пенсію у 60 років, потрібно мати у 2025 році, як мінімум 32 роки страхового стажу. Для іншого віку мінімуми такі:

у 63 роки мінімум складає – 22 роки страхового стажу;

у 65 років – 15 років страхового стажу.

Який розмір пенсії при 44 роках стажу?

Окрім стажу, при розрахунках, врахуємо такі дані:

особа виходить на заслужений відпочинок на загальних умовах;

має дохід – 10 000 гривень.

В 60 років, за вказаних умов і стажі 44 роки, пенсія буде приблизно – 5 тисяч гривень.



Яка буде пенсія при стажі 44 роки та зарплаті 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

В 63 роки виплат буде дещо більше. Пенсія складатиме уже майже – 5,9 тисячі гривень.



Яка буде пенсія при стажі 44 роки у 2025 / Скриншот Пенсійний калькулятор

В 65 років пенсія буде найбільша і складатиме уже орієнтовно – 6,4 тисячі гривень.



Розмір пенсії при стажі 44 роки та зарплаті 10 000 гривень / Скриншот Пенсійний калькулятор

Важливо! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.

Що ще важливо знати пенсіонерам зараз?