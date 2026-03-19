Ці українці можуть отримати пенсію у 30 тисяч гривень: яку зарплату вони мають
- Щоб отримати пенсію 30 тисяч гривень, потрібно мати зарплату 120 тисяч гривень і коефіцієнт стажу 0,25.
- Для виходу на пенсію у 60 років потрібно мати не менше 33 років страхового стажу.
Українців часто хвилює питання – скільки їм потрібно заробляти, аби отримати певний розмір пенсії. Наприклад, щоб мати виплату у розмірі 30 тисяч гривень у майбутньому.
Хто може отримати пенсію 30 тисяч гривень?
Пенсійний фонд пояснює, за якою актуальною формулою розраховується пенсія. Зокрема вона чинна у 2026 році.
Йдеться про формулу П = Зп х Кс, де:
- П – це і є розмір пенсії (він визначається у національній валюті, тобто – гривнях);
- Зп – це заробітна плата застрахованої особи, з якої й обчислюється майбутня пенсія (також рахується у гривнях);
- Кс – коефіцієнт страхового стажу тієї ж застрахованої особи.
Зокрема нагадаємо, що цьогоріч зазнали змін норми страхового стажу. Про це раніше писало Суспільне.
Начальниця управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Житомирській області Лариса Бабич розповіла, що зараз встановлені такі правила:
- у 60 років має бути не менше 33 років страхового стажу для виходу на пенсію;
- у 63 роки – щонайменше 3 роки стажу;
- у 65 років – мінімум 15 років.
Чому це так важливо? Річ у тім, що для отримання пенсії слід обов'язково розуміти розмір свого страхового стажу. Це напряму впливає на суму виплати.
Наприклад, якщо людина має зарплату у розмірі 120 тисяч гривень, а коефіцієнт стажу 0,25 (тобто це 25 років стажу), то особа у майбутньому отримає пенсію у сумі 30 тисяч гривень.
Цікаво! Якщо ж стаж більший, то отримати таку пенсію можна і за меншою зарплати. Наприклад, 30 тисяч гривень вийде, якщо зі стажем у 35 років людина має зарплату 86 тисяч гривень.
Що ще слід знати пенсіонерам в Україні?
- Українці, які багато працювали, можуть отримати статус ветерана праці. Він надає певні пільги та соціальну допомогу.
- Статус можуть отримати різні люди, зокрема й ті, що мають певний страховий стаж. Йдеться про не менше 40 років – для чоловіків та не менше 35 років – для жінок.