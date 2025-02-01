Дострокова пенсія: хто з українок може вийти на заслужений відпочинок у 50 років

Низка українських жінок може достроково вийти за пенсію. Це можливо за умови наявності у 50-річної українки відповідного страхового стажу.

Хто може вийти на пенсію достроково

Таку можливість надають українкам, які виховували дітей з інвалідністю з дитинства, повідомляє 24 канал з посиланням на ПФУ.

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Повний список критеріїв для дострокового виходу на пенсію для жінки в Україні:

вік — не менше 50 років;

страховий стаж — щонайменше 15 років;

наявність у дитини статусу дитини-інваліда або інваліда з дитинства;

є підтвердження виховання дитини до шести років виховували в сім’ї.

Як жінці подати заяву для дострокового виходу на пенсію

Українським жінкам слід підготувати заяву та певні документи, аби вийти у пенсію у 50 років:

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

документи, де вказаний трудовий стаж (трудова книжка, диплом про навчання тощо);

якщо було змінене прізвище, то свідоцтво про шлюб;

документи, де визнається інвалідність з дитинства (витяг з акта огляду медико-соціальної експертної комісії);

медичний висновок медзакладу;

посвідчення отримувача соцдопомоги;

довідка з органу, де призначають допомогу, про період надання соцдопомоги;

довідка про зарплату за 60 місяців поспіль до 30 червня 2000 року (за бажанням заявниці);

реквізити банківського рахунку (для нарахування грошей через банк);

фото для пенсійного посвідчення (2,5 х 3 см).

Зверніть увагу! Жінки повинні подати заяву на дострокове призначення пенсії за місяць до Дня народження, до настання свого 50-річчя.