1 лютого 2025, 16:15
Дострокова пенсія: хто з українок може вийти на заслужений відпочинок у 50 років
Основні тези
- Українські жінки можуть вийти на пенсію у 50 років, якщо мають щонайменше 15 років страхового стажу та виховували дітей з інвалідністю з дитинства.
- Для подачі заяви на дострокову пенсію необхідно підготувати пакет документів, включаючи паспорт, ідентифікаційний код, трудову книжку та медичні документи.
Низка українських жінок може достроково вийти за пенсію. Це можливо за умови наявності у 50-річної українки відповідного страхового стажу.
Хто може вийти на пенсію достроково
Таку можливість надають українкам, які виховували дітей з інвалідністю з дитинства, повідомляє 24 канал з посиланням на ПФУ.
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Повний список критеріїв для дострокового виходу на пенсію для жінки в Україні:
- вік — не менше 50 років;
- страховий стаж — щонайменше 15 років;
- наявність у дитини статусу дитини-інваліда або інваліда з дитинства;
- є підтвердження виховання дитини до шести років виховували в сім’ї.
Як жінці подати заяву для дострокового виходу на пенсію
Українським жінкам слід підготувати заяву та певні документи, аби вийти у пенсію у 50 років:
паспорт громадянина;
- ідентифікаційний код;
- документи, де вказаний трудовий стаж (трудова книжка, диплом про навчання тощо);
- якщо було змінене прізвище, то свідоцтво про шлюб;
- документи, де визнається інвалідність з дитинства (витяг з акта огляду медико-соціальної експертної комісії);
- медичний висновок медзакладу;
- посвідчення отримувача соцдопомоги;
- довідка з органу, де призначають допомогу, про період надання соцдопомоги;
- довідка про зарплату за 60 місяців поспіль до 30 червня 2000 року (за бажанням заявниці);
- реквізити банківського рахунку (для нарахування грошей через банк);
- фото для пенсійного посвідчення (2,5 х 3 см).
Зверніть увагу! Жінки повинні подати заяву на дострокове призначення пенсії за місяць до Дня народження, до настання свого 50-річчя.