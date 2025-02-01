Кто может выйти на пенсию досрочно
Такую возможность предоставляют украинкам, которые воспитывали детей с инвалидностью с детства, сообщает 24 канал со ссылкой на ПФУ.
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Полный список критериев для досрочного выхода на пенсию для женщины в Украине:
- возраст - не менее 50 лет;
- страховой стаж - не менее 15 лет;
- наличие у ребенка статуса ребенка-инвалида или инвалида с детства;
- есть подтверждение воспитания ребенка до шести лет воспитывали в семье.
Как женщине подать заявление для досрочного выхода на пенсию
Украинским женщинам следует подготовить заявление и определенные документы, чтобы выйти на пенсию в 50 лет:
паспорт гражданина;
- идентификационный код;
- документы, где указан трудовой стаж (трудовая книжка, диплом об обучении и т.д.);
- если была изменена фамилия, то свидетельство о браке;
- документы, где признается инвалидность с детства (выписка из акта осмотра медико-социальной экспертной комиссии);
- медицинское заключение медучреждения;
- удостоверение получателя соцпомощи;
- справка из органа, где назначают помощь, о периоде предоставления соцпомощи;
- справка о зарплате за 60 месяцев подряд до 30 июня 2000 года (по желанию заявительницы);
- реквизиты банковского счета (для начисления денег через банк);
- фото для пенсионного удостоверения (2,5 х 3 см).
Обратите внимание! Женщины должны подать заявление на досрочное назначение пенсии за месяц до Дня рождения, до наступления своего 50-летия.