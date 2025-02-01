Хто може вийти на пенсію достроково

Таку можливість надають українкам, які виховували дітей з інвалідністю з дитинства, повідомляє 24 канал з посиланням на ПФУ.

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Повний список критеріїв для дострокового виходу на пенсію для жінки в Україні:

  • вік — не менше 50 років;
  • страховий стаж — щонайменше 15 років;
  • наявність у дитини статусу дитини-інваліда або інваліда з дитинства;
  • є підтвердження виховання дитини до шести років виховували в сім’ї.

Як жінці подати заяву для дострокового виходу на пенсію

Українським жінкам слід підготувати заяву та певні документи, аби вийти у пенсію у 50 років:
паспорт громадянина;

  • ідентифікаційний код;
  • документи, де вказаний трудовий стаж (трудова книжка, диплом про навчання тощо);
  • якщо було змінене прізвище, то свідоцтво про шлюб;
  • документи, де визнається інвалідність з дитинства (витяг з акта огляду медико-соціальної експертної комісії);
  • медичний висновок медзакладу;
  • посвідчення отримувача соцдопомоги;
  • довідка з органу, де призначають допомогу, про період надання соцдопомоги;
  • довідка про зарплату за 60 місяців поспіль до 30 червня 2000 року (за бажанням заявниці);
  • реквізити банківського рахунку (для нарахування грошей через банк);
  • фото для пенсійного посвідчення (2,5 х 3 см).

Зверніть увагу! Жінки повинні подати заяву на дострокове призначення пенсії за місяць до Дня народження, до настання свого 50-річчя.