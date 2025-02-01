Хто може вийти на пенсію достроково
Таку можливість надають українкам, які виховували дітей з інвалідністю з дитинства, повідомляє 24 канал з посиланням на ПФУ.
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Повний список критеріїв для дострокового виходу на пенсію для жінки в Україні:
- вік — не менше 50 років;
- страховий стаж — щонайменше 15 років;
- наявність у дитини статусу дитини-інваліда або інваліда з дитинства;
- є підтвердження виховання дитини до шести років виховували в сім’ї.
Як жінці подати заяву для дострокового виходу на пенсію
Українським жінкам слід підготувати заяву та певні документи, аби вийти у пенсію у 50 років:
паспорт громадянина;
- ідентифікаційний код;
- документи, де вказаний трудовий стаж (трудова книжка, диплом про навчання тощо);
- якщо було змінене прізвище, то свідоцтво про шлюб;
- документи, де визнається інвалідність з дитинства (витяг з акта огляду медико-соціальної експертної комісії);
- медичний висновок медзакладу;
- посвідчення отримувача соцдопомоги;
- довідка з органу, де призначають допомогу, про період надання соцдопомоги;
- довідка про зарплату за 60 місяців поспіль до 30 червня 2000 року (за бажанням заявниці);
- реквізити банківського рахунку (для нарахування грошей через банк);
- фото для пенсійного посвідчення (2,5 х 3 см).
Зверніть увагу! Жінки повинні подати заяву на дострокове призначення пенсії за місяць до Дня народження, до настання свого 50-річчя.