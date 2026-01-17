Якщо не набрали стаж для пенсії: що пропонує держава натомість

В Україні право на пенсію надається громадянам, які досягли встановленого пенсійного віку та накопичили достатній страховий стаж із внесками до Пенсійного фонду. Однак не всі особи можуть виконати ці умови: у деяких випадках через нестачу офіційного трудового стажу отримати повноцінну пенсію неможливо.

Що буде, якщо не набрав стажу для виходу на пенсію?

Для таких громадян держава передбачила альтернативну підтримку у вигляді соціальної допомоги. Деталі оформлення та умови виплати цієї допомоги надає Пенсійний фонд України, пише 24 Канал.

Виплата починається з дня звернення або з моменту набуття права на неї, але подати заяву необхідно не пізніше трьох місяців після досягнення 65 років. Якщо трудової пенсії особа не отримує, соціальна допомога виплачується довічно.

Довідково: Соціальна допомога – це державна виплата для осіб, які не набули права на трудову пенсію за віком. Вона доступна громадянам, які досягли 65 років і мають менше ніж 15 років страхового стажу. Основною підставою для призначення є нестача стажу

Який розмір соціальної пенсії у 2026 році?

Соціальна допомога розраховується від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2026 році цей показник становить 2 595 гривень.

Важливою умовою отримання виплати також є рівень доходу: середньомісячний сукупний дохід за останні шість місяців не повинен перевищувати прожитковий мінімум для непрацездатних.

Як самостійно оформити соціальну пенсію?

Подати заяву можна через уповноважених осіб громади або ЦНАП, сервісні центри Пенсійного фонду, поштою, через вебпортал ПФУ, мобільний додаток Пенсійного фонду або портал "Дія".

Як уточнює ПФУ, для цього необхідні:

заява встановленого зразка;

документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код або свідоцтво про народження;

декларація про доходи.

Якщо заяву подає представник, додаються документи, що підтверджують його повноваження. У разі оформлення допомоги для недієздатної особи потрібно додати рішення суду про встановлення опіки.

Який стаж треба мати у 2026 році?