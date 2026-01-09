Як зростання "мінімалки" вплине на розміри соцвиплат

З 1 січня в Україні зросли допомога по безробіттю, оплата громадських робіт та компенсації роботодавцям за працевлаштування деяких категорій населення, пише 24 Канал з посиланням на Державну службу зайнятості.

Законом про Державний бюджет на 2026 рік передбачене зростання мінімальної заробітної плати в Україні з 8 тисяч до 8 647 гривень. Таке підвищення вплинуло на розмір соціальних виплат.

Максимальної й мінімальної допомоги по безробіттю

Розмір допомоги по безробіттю залежить від страхового стажу та зарплати на останньому місці роботи, проте для нього існують межі – максимум 8 647 гривень у 2026 році (раніше був 8 тисяч гривень), мінімум – 3 900 гривень (до цього – 3 600 гривень).

Хто може розраховувати на мінімальну виплату:

громадяни, які за останній рік мали до 7 місяців страхового стажу;

ті, хто працював понад 7 місяців, але неповний робочий день або дані про їхню зарплату наразі неможливо розрахувати;

внутрішньо переміщені особи, які не мають документів про підтвердження страхового стажу.

Змінилася виплата також для молоді, яка шукає перше робоче місце, та працівників, яких звільнили з останнього місця роботи за порушення дисципліни (як-от прогул). Її розмір з 1 січня зріс із 1 500 до 1 650 гривень.

Довідково: у 2025 році допомогу по безробіттю отримали 257 тисяч людей, а середній розмір виплати склав 5 тисяч гривень.

Компенсації за працевлаштування

У 2026 році держава підвищила виплати роботодавцям за працевлаштування різних категорій громадян. Компенсацію на оплату праці в розмірі 8 647 гривень призначили за надання роботи:

людям з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку;

учасникам бойових дій;

людям, яким до виходу на пенсію за віком залишилося не більше 5 років;

внутрішньо переміщеним особам унаслідок бойових дій.

Максимальний розмір компенсації на зарплату зареєстрованих безробітних з-поміж ВПО за направленням центрів зайнятості зросла до 17 294 гривень (раніше була 16 тисяч гривень).

Компенсації зарплат молоді та строковиків

З 1 січня роботодавці можуть отримати компенсацію витрат на оплату праці, якщо візьмуть на роботу зареєстрованих безробітних. Йдеться про молодь до 25 років, яка влаштовується на перше робоче місце, людей до 35 років, а також звільнених зі строкової військової служби.

Зауважимо! Розмір компенсації зріс до 4 323 гривень. У 2025 році завдяки програмам компенсацій на роботу взяли 20 тисяч людей.

Компенсації за облаштування робочого місця

Держава відшкодовує облаштування робочого місця для людей з інвалідністю. Сума виплати залежить від групи інвалідності працівника:

для І групи компенсація зросла зі 120 тисяч до 129 705 гривень;

компенсація зросла зі 120 тисяч до 129 705 гривень; ІІ групи – з 80 тисяч до 86 470 гривень.

За 2025 рік в Україні компенсували облаштування 2 400 інклюзивних робочих місць. На це спрямували 184 мільйони гривень.

Оплати за громадські роботи

У 2026 році зростає оплата за участь у суспільно корисних роботах за програмою "Армія відновлення": з 12 тисяч до 12 970 гривень. За законодавством, вона не може бути вищою за півтори прожиткових мінімуми.

Зверніть увагу! Для мешканців прифронтових територій та ветеранів і ветеранок у всіх громадах, де діє програма, оплату підвищили з 16 тисяч до 17 294 гривень.

Також зросла оплата праці за громадські та інші тимчасові роботи – до 8 647 гривень.

За даними Служби зайнятості, у 2025 році направлення на суспільно корисні роботи отримали 29 тисяч людей, а ще 13 тисяч громадян долучилися до громадських та інших робіт.

