Чому держава визначила саме цей вік, навіщо взагалі українцям така програма і як вона працюватиме – читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Зауважте Більше грошей на зарплати та ліки: як зросте фінансування медицини у бюджеті-2026

Є момент, який добре видно в медичних даних, але який ми рідко усвідомлюємо в повсякденному житті. Після 40 років українці починають значно частіше звертатися до лікарів. Із даних Helsi це помітно дуже чітко: вже після 40 років кількість звернень до лікарів первинної ланки зростає на третину порівняно з людьми 30+.

Чому аудиторією для скринінгу обрали 40+

За причинами звернень у системі Helsi перше місце традиційно займають сезонні захворювання. Але одразу за ними – гіпертонічні стани. Ще показовіша динаміка по цукровому діабету: після 40 років кількість візитів із цим діагнозом зростає приблизно на 60% у порівнянні з 30-річними.

Окремо варто говорити про ментальне здоров'я. Люди після 40 років на 40% частіше звертаються до лікарів через стрес, тривожність і порушення сну.

Війна лише підсилила цю тенденцію. Пік таких звернень ми зафіксували влітку 2023 року – тоді кількість візитів із ментальними скаргами зросла майже втричі. Це наочно показує, як накопичений стрес починає проявлятися у фізичному стані.

Навіщо держава запускає національний "Скринінг здоров'я"?

Пройти профілактичний огляд у сімейного лікаря можна і зараз – це покривається системою медичних гарантій. Є комплексні пакети й у приватних клінік. Але реальність така: більшість людей звертаються до лікаря вже тоді, коли з'являються симптоми, а подібні послуги від приватних клінік вважають дорогими.

На мій погляд, запуск цієї державної програми є своєчасним. Вона покликана зробити профілактичні обстеження не винятком, а звичною практикою. Українці традиційно довіряють національній системі охорони здоров'я, і саме через неї простіше формувати культуру регулярної перевірки стану здоров'я.

Програма передбачає зручний графік прийому: через Helsi, зокрема, можна обрати комфортний час і пройти скринінг без черг. Також пацієнт має змогу самостійно обрати медзаклад, який долучився до програми – державний, комунальний або приватний. Це досить тривалі обстеження – по годині – півтори, в окремому кабінеті. Тому не треба стояти в чергах до різних спеціалістів.

Подібні програми давно працюють у Польщі, Великій Британії, Литві. Тепер така можливість з'являється і в українців.

Хто може взяти участь і як це працює

Участь у програмі можуть взяти всі українці віком від 40 років – незалежно від місця проживання чи реєстрації. Після дня народження наш користувач отримує сповіщення від Helsi про доступність скринінгу. Протягом 30 днів надходить запрошення через застосунок Дія.

Після його прийняття потрібно оформити Дія.Картку або використати вже наявну. Якщо пацієнт не користується Дією – подати заявку можна через ЦНАП.

Протягом тижня на картку надходять 2000 гривень для оплати обстеження. Тому не переживайте, ви нічого не пропустите.

Як допомогти батькам чи старшим родичам

Не всі українці, особливо старшого віку, користуються смартфонами. Але через Helsi можна допомогти батькам або старшим родичам: організувати запис зі свого профілю або створити для них окремий. Це часто знімає головний бар'єр – страх і складність організації.

Разом з тим пацієнт завжди може обрати знайомий йому офлайн маршрут. Наприклад, піти чи зателефонувати у свій медзаклад, а там вже точно скерують, де найближча клініка, яка працює із нацскринінгом.

Чому скринінг – це більше, ніж аналізи

Усі результати національного скринінгу зберігаються в електронній системі охорони здоров'я. Дані обстеження, результати аналізів і висновки лікарів не губляться в паперах – до них завжди є доступ у цифровому форматі.

Результати скринінгу надійдуть не пізніше ніж через 72 години й одразу стають доступними вашому сімейному лікарю. Саме він бачить повну картину та може на основі цих даних дати рекомендації або призначити подальші кроки. У цьому і ключова цінність скринінгу – не просто пройти обстеження, а вчасно почати працювати зі здоров'ям.

Фактично програма запрацює з 1 лютого – саме з цього моменту люди, які відсвяткували день народження у січні, почнуть отримувати кошти на скринінг. Своїх користувачів ми вже поінформували через застосунок.

На старті програми в системі Helsi вже доступні 84 медичні заклади з офіційного переліку МОЗ, де можна пройти обстеження. Приблизно третина з них – приватні. Для державних і комунальних лікарень це новий досвід: тепер за послугу платить не держава напряму, а сам пацієнт державними коштами, які він отримує на скринінг.

Перелік закладів зростає щодня. Зі свого боку бачимо великий інтерес зі сторони пацієнтів: тільки в системі Helsi понад 40 тисяч користувачів записалися в лист очікування, щоб заздалегідь ознайомитися із програмою та бути в курсі новин нацскринінгу 40+.