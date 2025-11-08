Більше чи менше за звичайних пенсіонерів: скільки отримують колишні чиновники

Пенсії державних службовців призначаються за спеціальними правилами. Для цієї категорії діє окрема формула розрахунку розміру виплат.

Хто може отримувати пенсію держслужбовця?

Пенсія держслужбовця це не автоматичний привілей, а право, яке мають лише ті, хто відповідає чітким умовам. Отримують її не всі колишні чиновники, а лише ті, хто набув достатній стаж державної служби ще до травня 2016 року, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також Порожні погрози: тарифи Трамп проти Індії можуть так і не набути чинності

Виплата нараховується за спеціальною формулою у розмірі 60% від заробітної плати. При цьому до розрахунку включають усі види оплати праці, з яких сплачено ЄСВ.

Важливо! Якщо колишній чиновник уже не працює на держслужбі, суму визначають за зарплатою чинного службовця тієї ж посади та рангу.

Водночас як зазначає видання "На пенсії", у деяких випадках пенсія держслужбовця може бути менш вигідною, ніж звичайна пенсія за віком. За законом українці можуть самостійно обирати, який вид виплати їм призначати, тож перед оформленням варто порівняти обидва варіанти.

Які вимоги для отримання пенсії держслужбовця?

Відповідно до статті 37 Закону №3723-XII, право на таку пенсійну виплату мають громадяни, які станом на 1 травня 2016 року:

відпрацювали щонайменше 10 років на державній службі (і обіймали посаду на цю дату); або

мають не менше 20 років стажу державної служби, незалежно від того, чи працювали вони тоді на посаді.

Перелік посад, які дають право на пенсію держслужбовця, визначено статтею 25 Закону №3723-XII та актами Кабінету Міністрів.

Які вимоги до страхового стажу в Україні?