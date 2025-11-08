Больше или меньше обычных пенсионеров: сколько получают бывшие чиновники

Пенсии государственных служащих назначаются по специальным правилам. Для этой категории действует отдельная формула расчета размера выплат.

Кто может получать пенсию госслужащего?

Пенсия госслужащего это не автоматическая привилегия, а право, которое имеют только те, кто соответствует четким условиям. Получают ее не все бывшие чиновники, а только те, кто приобрел достаточный стаж государственной службы еще до мая 2016 года, пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Читайте также Пустые угрозы: тарифы Трамп против Индии могут так и не вступить в силу

Выплата начисляется по специальной формуле в размере 60% от заработной платы. При этом в расчет включают все виды оплаты труда, с которых уплачен ЕСВ.

Важно! Если бывший чиновник уже не работает на госслужбе, сумму определяют по зарплате действующего служащего той же должности и ранга.

В то же время, как отмечает издание "На пенсии", в некоторых случаях пенсия госслужащего может быть менее выгодной, чем обычная пенсия по возрасту. По закону украинцы могут самостоятельно выбирать, какой вид выплаты им назначать, поэтому перед оформлением стоит сравнить оба варианта.

Какие требования для получения пенсии госслужащего?

В соответствии со статьей 37 Закона №3723-XII, право на такую пенсионную выплату имеют граждане, которые по состоянию на 1 мая 2016 года:

отработали не менее 10 лет на государственной службе (и занимали должность на эту дату); или

имеют не менее 20 лет стажа государственной службы, независимо от того, работали ли они тогда на должности.

Перечень должностей, которые дают право на пенсию госслужащего, определен статьей 25 Закона №3723-XII и актами Кабинета Министров.

Какие требования к страховому стажу в Украине?