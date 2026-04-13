Пенсійні виплати чорнобильцям: що слід знати українцям у 2026 році

Український уряд передбачає допомогу для чорнобильців. Зокрема законом передбачені й грошові доплати для цієї категорії населення. Кошти можуть отримати люди, які постійно проживають в зоні гарантованого добровільного відселення.

Що слід знати чорнобильцям?

Але йдеться саме про непрацюючих пенсіонерів, про що зазначено у Законі України про "Державний бюджет на 2026 рік".

Виплата встановлюється за умови, що такі люди:

проживали або працювали в зоні гарантованого добровільного відселення станом на 26 квітня 1986 року;

у період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року.

У зв’язку з тим їм було надано статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Якщо відповідні дані відсутні у Єдиному державному демографічному реєстрі, відомчій інформаційній системі Державної міграційної служби та в інших державних реєстрах, то інформація встановлюється органами Пенсійного фонду України. Проте лише за сукупності таких обставин:

людині надано статус особи, яка постраждала внаслідок катастрофи на ЧАЕС; у Єдиному державному демографічному реєстрі, відомчій інформаційній системі Державної міграційної служби відсутні відомості про декларування/реєстрацію місця проживання такою особою у період після 1 січня 1993 року за межами, зокрема, зони гарантованого добровільного відселення.

Зміна зареєстрованого місця проживання особи в межах населених пунктів, які розташовані на території зони гарантованого добровільного відселення не вважається зміною місця проживання щодо права на отримання доплати до пенсії. Про це наголосили у Пенсійному фонді.

Водночас тим українцям, які після аварії самостійно або у встановленому законодавством порядку (тобто за направленнями обласних державних адміністрацій) змінили місце проживання за межі зони гарантованого добровільного відселення та в подальшому повернулися на постійне місце проживання до цієї зони, а також людям, які зареєстрували своє місце проживання чи переїхали на постійне місце проживання до зазначеної зони після аварії на Чорнобильській АЕС, доплата за проживання в таких зонах не встановлюється.

Важливо! Цю доплату припиняють надавати після залишення особою свого місця постійного проживання на зазначених територіях або у разі працевлаштування (зайнятості).

