Пенсійні виплати чорнобильцям: що слід знати українцям у 2026 році
- Український уряд передбачає грошові доплати для непрацюючих чорнобильців, які проживають у зоні гарантованого добровільного відселення.
- Доплата припиняється у разі залишення зони постійного проживання або працевлаштування.
Український уряд передбачає допомогу для чорнобильців. Зокрема законом передбачені й грошові доплати для цієї категорії населення. Кошти можуть отримати люди, які постійно проживають в зоні гарантованого добровільного відселення.
Що слід знати чорнобильцям?
Але йдеться саме про непрацюючих пенсіонерів, про що зазначено у Законі України про "Державний бюджет на 2026 рік".
Виплата встановлюється за умови, що такі люди:
- проживали або працювали в зоні гарантованого добровільного відселення станом на 26 квітня 1986 року;
- у період з 26 квітня 1986 року до 1 січня 1993 року.
У зв’язку з тим їм було надано статус особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Якщо відповідні дані відсутні у Єдиному державному демографічному реєстрі, відомчій інформаційній системі Державної міграційної служби та в інших державних реєстрах, то інформація встановлюється органами Пенсійного фонду України. Проте лише за сукупності таких обставин:
- людині надано статус особи, яка постраждала внаслідок катастрофи на ЧАЕС;
- у Єдиному державному демографічному реєстрі, відомчій інформаційній системі Державної міграційної служби відсутні відомості про декларування/реєстрацію місця проживання такою особою у період після 1 січня 1993 року за межами, зокрема, зони гарантованого добровільного відселення.
Зміна зареєстрованого місця проживання особи в межах населених пунктів, які розташовані на території зони гарантованого добровільного відселення не вважається зміною місця проживання щодо права на отримання доплати до пенсії. Про це наголосили у Пенсійному фонді.
Водночас тим українцям, які після аварії самостійно або у встановленому законодавством порядку (тобто за направленнями обласних державних адміністрацій) змінили місце проживання за межі зони гарантованого добровільного відселення та в подальшому повернулися на постійне місце проживання до цієї зони, а також людям, які зареєстрували своє місце проживання чи переїхали на постійне місце проживання до зазначеної зони після аварії на Чорнобильській АЕС, доплата за проживання в таких зонах не встановлюється.
Важливо! Цю доплату припиняють надавати після залишення особою свого місця постійного проживання на зазначених територіях або у разі працевлаштування (зайнятості).
Що ще слід знати чорнобильцям?
- У березні відбулася щорічна індексація пенсій. Завдяки їй виплати для чорнобильців збільшилися на коефіцієнт 1,121. Розмір виплат зокрема залежить й від групи інвалідності, яку людина отримала під час катастрофи.
- Зокрема в Україні існують ще й пільги для чорнобильців. Гарантії, які надає держава, залежать від категорії.