Пенсіонерам віком 65 років підвищують пенсії: хто має право на доплату

Українські пенсіонери, які досягли віку 65 років, мають право на гарантований розмір пенсії. Однак для отримання доплат потрібно відповідати низці вимог.

Кому підвищують пенсії після 65 років

Держава гарантує мінімальну пенсію у розмірі не нижче 40% мінімальної заробітної плати людям, яким виповнилося 65 років, повідомляє 24 Канал з посиланням на "На пенсії".

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Отримати таку пенсію можуть люди, які відповідають встановленим вимогам:

мають вік 65 років і старше;

отримують пенсію за віком, за вислугою років, по інвалідності або у разі втрати годувальника;

мають щонайменше 35 років страхового стажу для чоловіків і 30 років стажу для жінок;

отримують пенсію за віком, сума якої не перевищує 40% від мінімальної зарплати.

Важливо! Виплати пенсіонерам віком 65 років і більше не можуть бути нижчими, ніж прожитковий мінімум для осіб, що втратили працездатність.

На скільки зросли виплати пенсіонерам

У Пенсійному фонді зазначають, що виплати пенсіонерам, яким виповнилося 65 років у 2024-му, вже двічі зростали.

За мінімальної зарплати 7 100 гривень з 1 січня 2024 року мінімальна пенсія для цієї категорії становили 2 840 гривень.

Коли зарплата 1 квітня 20245 року зросла до 8 000 гривень, мінімальна пенсія збільшилася до 3 200 гривень.

У 2025 році мінімалка залишилася на рівні 8 000 гривень, проте розмір мінімальних виплат для цих людей зріс до 3 758 гривень через індексацію пенсій.

Варто знати! Пенсіонерам, яким виповнилося 65 років після проведення індексації, повинні підвищити виплати після для народження до 3 758 гривень, якщо їхній розмір був меншим.