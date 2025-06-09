Як і хто може вийти на пенсію до 60 років

Представники професій, пов’язаних зі шкідливими умовами роботи, та деякі вразливі категорії населення можуть вийти на пенсію з 40 років. Для цього необхідно отримати спеціальну довідку.

Хто має право на дострокові пенсії за віком

Право на призначення дострокової пенсії за віком мають окремі категорії громадян, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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До таких категорій належать:

Особи, хворі на гіпофізарний нанізм, диспропорційні карлики

Після досягнення чоловіками 45 років, жінками 40 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років у чоловіків і не менше 15 років у жінок.

Особи з інвалідністю по зору I групи та особи з інвалідністю з дитинства I групи

Після досягнення чоловіками 50 років, жінками 40 років та за наявності страхового стажу не менше 15 років у чоловіків і не менше 10 років у жінок.

Жінки, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до 6 років, матері осіб з інвалідністю з дитинства та тяжко хворих дітей

Після досягнення віку 50 років та за наявності не менше ніж 15 років страхового стажу. При цьому особами з інвалідністю з дитинства вважаються також діти з інвалідністю віком до 18 років.

Військовослужбовці, УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни

Після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.

Члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни

Після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.

Професії, які передбачають дострокову пенсію

Вийти на пенсію у 45 років можуть:

Військовослужбовці;

Спортсмени;

Педагоги;

Працівники правоохоронних органів;

Працівники ДСНС;

Авіатори;

Шахтарі та працівники важкої промисловості;

Медики;

Особи, які працювали в шкідливих умовах.

Яка довідка потрібна

Підтвердження права на пільгове пенсійне забезпечення здійснюється на підставі записів у трудовій книжці та уточнюючих довідок, які видають підприємства, установи, організації або їх правонаступники. У довідці має бути вказано:

періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу;

професія або посада;

характер виконуваної роботи;

розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери, куди включається цей період роботи;

первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видана така довідка.

Необхідність надання довідки, що уточнює характер виконуваної роботи, зумовлена тим, що у трудовій книжці відсутня інформація про зайнятість протягом повного робочого дня у шкідливих та важких умовах праці.