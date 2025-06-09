Як і хто може вийти на пенсію до 60 років
- Дострокову пенсію можуть отримати представники професій зі шкідливими умовами роботи, певні вразливі категорії населення та особи з інвалідністю.
- Жінки з п’ятьма і більше дітьми, члени сімей загиблих ветеранів, військовослужбовці та інші категорії можуть вийти на пенсію раніше за наявності достатнього страхового стажу.
Представники професій, пов’язаних зі шкідливими умовами роботи, та деякі вразливі категорії населення можуть вийти на пенсію з 40 років. Для цього необхідно отримати спеціальну довідку.
Хто має право на дострокові пенсії за віком
Право на призначення дострокової пенсії за віком мають окремі категорії громадян, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
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До таких категорій належать:
- Особи, хворі на гіпофізарний нанізм, диспропорційні карлики
Після досягнення чоловіками 45 років, жінками 40 років та за наявності страхового стажу не менше 20 років у чоловіків і не менше 15 років у жінок.
- Особи з інвалідністю по зору I групи та особи з інвалідністю з дитинства I групи
Після досягнення чоловіками 50 років, жінками 40 років та за наявності страхового стажу не менше 15 років у чоловіків і не менше 10 років у жінок.
- Жінки, які народили п’ятьох або більше дітей та виховали їх до 6 років, матері осіб з інвалідністю з дитинства та тяжко хворих дітей
Після досягнення віку 50 років та за наявності не менше ніж 15 років страхового стажу. При цьому особами з інвалідністю з дитинства вважаються також діти з інвалідністю віком до 18 років.
- Військовослужбовці, УБД, особи з інвалідністю внаслідок війни
Після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.
- Члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни
Після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.
Професії, які передбачають дострокову пенсію
Вийти на пенсію у 45 років можуть:
- Військовослужбовці;
- Спортсмени;
- Педагоги;
- Працівники правоохоронних органів;
- Працівники ДСНС;
- Авіатори;
- Шахтарі та працівники важкої промисловості;
- Медики;
- Особи, які працювали в шкідливих умовах.
Яка довідка потрібна
Підтвердження права на пільгове пенсійне забезпечення здійснюється на підставі записів у трудовій книжці та уточнюючих довідок, які видають підприємства, установи, організації або їх правонаступники. У довідці має бути вказано:
- періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу;
- професія або посада;
- характер виконуваної роботи;
- розділ, підрозділ, пункт, найменування списків або їх номери, куди включається цей період роботи;
- первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видана така довідка.
Необхідність надання довідки, що уточнює характер виконуваної роботи, зумовлена тим, що у трудовій книжці відсутня інформація про зайнятість протягом повного робочого дня у шкідливих та важких умовах праці.