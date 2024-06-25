Вихід на пенсію для підприємців: які умови ставить держава

ФОПи можуть вийти на пенсію після досягнення 60, 63 або 65 років. Проте пенсійні нарахування для них обчислюються за дещо іншим принципом.

Пенсія підприємців

Сергій Коробкін розповів для 24 Каналу, що норма щодо виходу на пенсію у 60 років зі стажем не менше 31 року розповсюджується й на ФОПів теж.

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Сергій Коробкін Експерт з питань пенсійного забезпечення Єдине, що є питання в тому, як ФОПам підтвердити стаж. Для цього потрібно щомісяця сплачувати єдиний страховий внесок в розмірі не менше мінімального. На сьогодні він складає 22% від мінімальної зарплати (з 1 квітня мінімальна заробітна плата становить 8 000 гривень).

Cтаж для особи підтверджується насамперед даними про сплату внески.

Відтак нема внесків, нема і стажу. Навіть якщо в трудовій книжці є запис, а внески не сплачувалися, то стаж все одно не йде,

– сказав він.

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За словами Коробкіна, страховий стаж за місяць зараховується за умови сплати мінімального внеску.

Мінімальний страховий внесок з ЄСВ – 1 760 гривень;

Максимальне ЄСВ – 26 400 гривень.

Якщо ФОП буде постійно сплачувати мінімальний внесок, або якщо людина буде працювати офіційно на мінімальну зарплату, то і враховується для обчислення майбутньої пенсії саме мінімальна зарплата,

– додав Сергій Коробкін.

До слова сьогодні є опція купівлі додаткового стажу, сплачуючи самостійно внески до ПФУ. Відтак навіть якщо людина не працює, але має гроші, або неофіційний дохід, то вона може отримати стаж.