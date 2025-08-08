Пенсія українцям виплачується щомісяця через відділення Укрпошти або через банк. Для останнього варіанту необхідно подати заяву до ПФУ.

Що потрібно зробити, аби отримувати пенсію на картку?

Спосіб виплати пенсіонер обирає самостійно, але може змінити обраний спосіб виплати за власним бажанням, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Отже, якщо пенсіонер отримує виплати на Укрпошті, проте хоче на картку, це можна зробити. Насамперед потрібно зробити наступні кроки:

звернутись до будь-якого банку, який обслуговує пенсіонерів;

відкрити рахунок – спеціально для пенсійних виплат;

підготувати необхідні документи – паспорт, ідентифікаційний код, довідку з банку з реквізитами;

відсканувати документи (з дотриманням необхідних для скан-копій вимог).

Після цього необхідно звернутися до ПФУ, аби оформити заяву, або зробити це самостійно онлайн.

Як оформити заяву до ПФУ онлайн?

Дистанційний варіант оформлення заяви можливий завдяки вебпорталу електронних послуг ПФУ. Алгоритм такий:

Увійти до особистого електронного кабінету на вебпорталі ПФУ за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП); У лівому боковому меню натиснути на вкладку "Щодо пенсійного забезпечення"; Знайти розділ "Внесення змін до Пенсійної справи"; Обрати пункт "Заява про зміну способу виплати пенсії"; Заповнити потрібні поля форми заяви, користуючись підказками на екрані; Завантажити необхідні до заяви відскановані документи (паспорт, ідентифікаційний код, заява з реквізитами банку); Сформувати заяву, підписати її власним кваліфікованим електронним підписом та "Відправити до ПФУ".

Після надсилання, заява автоматично надійде до Пенсійного фонду. Результати опрацювання заяви можна переглядати в особистому кабінеті в розділі "Мої звернення".

Нагадаємо, що є випадки, коли банківські картки пенсіонерів, на які надходить пенсія, блокують.

Пенсії можуть бути тимчасово призупинені, якщо пенсіонери не користуються карткою понад пів року. Після цього всі накопичені на рахунку кошти тимчасово заморожуються.

Щоб уникнути блокування пенсійного рахунку, достатньо час від часу здійснювати прості фінансові операції. Наприклад, поповнювати рахунок мобільного телефону чи переказувати невеликі суми на інші картки.