На пенсіонерів чекає велика доплата серпні: кого це стосується

1 червня 2023, 11:25
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У серпні на пенсіонерів чекає значна одноразова доплата в честь державного свята. Ймовірно дехто отримає понад 4 тисячі гривень.

Хто і які доплати отримає

На День Незалежності України для певних категорій пенсіонерів передбачені солідні доплати. Зокрема це стосується ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань. 

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Поки що невідомо на яку суму можуть розраховувати пенсіонери, але ймовірно, що вона не буде нижчою ніж у 2021 році. Тоді виплати виглядали таким чином:

  • особам з інвалідністю І групи – 4421 гривні;
  • II групи – 3 906 гривень;
  • III групи – 3 391 гривні;
  • учасникам бойових дій, які постраждали та учасникам Революції Гідності – 1 491 гривні;
  • особам, які мають особливі заслуги перед державою – 4421 гривні;
  • членам сімей загиблих – 966 гривень;
  • учасникам війни – 612 гривні.
Нагадаємо! Раніше такі виплати здійснювалися до Дня Перемоги 5 травня, але у 2023 році дату змінили.

Хто у червні отримає доплати одразу за 3 місяці

  • Три доплати одразу отримають ті пенсіонери, яким назначили надбавку у квітні.
  • Тоді ці виплати здійснити було неможливо через запізнення надходження інформації до ПФУ, тому на початку літа ці люди отримають доплати за квітень, травень та червень.
  • У квітні перерахували виплати для осіб, які досі працюють, мають не менше 35 років стажу та отримували виплати у розмірі щонайменше 7 000 гривень.
Автор: Тетяна Стельмах