На пенсіонерів чекає велика доплата серпні: кого це стосується
1 червня 2023, 11:25Читать новость на русском
У серпні на пенсіонерів чекає значна одноразова доплата в честь державного свята. Ймовірно дехто отримає понад 4 тисячі гривень.
Хто і які доплати отримає
На День Незалежності України для певних категорій пенсіонерів передбачені солідні доплати. Зокрема це стосується ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань.
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Поки що невідомо на яку суму можуть розраховувати пенсіонери, але ймовірно, що вона не буде нижчою ніж у 2021 році. Тоді виплати виглядали таким чином:
- особам з інвалідністю І групи – 4421 гривні;
- II групи – 3 906 гривень;
- III групи – 3 391 гривні;
- учасникам бойових дій, які постраждали та учасникам Революції Гідності – 1 491 гривні;
- особам, які мають особливі заслуги перед державою – 4421 гривні;
- членам сімей загиблих – 966 гривень;
- учасникам війни – 612 гривні.
Хто у червні отримає доплати одразу за 3 місяці
- Три доплати одразу отримають ті пенсіонери, яким назначили надбавку у квітні.
- Тоді ці виплати здійснити було неможливо через запізнення надходження інформації до ПФУ, тому на початку літа ці люди отримають доплати за квітень, травень та червень.
- У квітні перерахували виплати для осіб, які досі працюють, мають не менше 35 років стажу та отримували виплати у розмірі щонайменше 7 000 гривень.