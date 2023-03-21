Для деяких громадян спростили отримання пенсії: кого це стосується

В Україні певна категорія пенсіонерів спрощено отримуватиме пенсію. Мова йде про громадян, які проживають чи проживали на тимчасово окупованих територіях або ж в регіонах, де ведуться бойові дії.

Пенсії надходитимуть без затримок

Нещодавно в Україні ухвалили законопроєкт про внесення зміни до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" щодо призначення пенсії особам, які проживають на тимчасово окупованій території або на території, де ведуться бойові дії, в цілому.

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Тепер громадяни зможуть отримувати виплати без затримок, навіть якщо не встигли звернутися до Пенсійного фонду щодо призначення пенсії.

Як повідомляє нардеп Олексій Гончаренко, 274 народні депутати підтримали це рішення в раді.

Це передбачається на час дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення. Пенсія має нараховуватися людині з дня, що настає за днем досягнення особою пенсійного віку або відповідно встановлення інвалідності органами медико-соціальної експертизи. Це дуже підтримає громадян, які проживають на окупованих територіях та в зоні бойових дій та дозволить їм отримати належні пенсійні виплати,

– пояснив він.

Як отримати пенсію в окупації

Нагадуємо, раніше ми розповідали, що пенсіонери, які мешкають на тимчасово окупованих територіях, не можуть отримувати пенсію особисто через Укрпошту. Відтак юрист Максим Боярчуков у коментарі 24 Каналу пояснив, що у такому разі можна перевести виплати на банківську картку.

що починаючи з дня повномасштабного вторгнення, держава продовжує нараховувати пенсії у повному обсязі за кожен місяць, попри окупацію.

Як переказати пенсію на карту за допомогою Порталу електронних послуг ПФУ:

зайти на портал електронних послуг ПФУ та авторизуватися;

знайти та вибрати пункт "Про пенсійне забезпечення";

обрати розділ "Внесення змін до пенсійної справи", – Заява про зміну способу виплати пенсії;

заповнити всю необхідну інформацію (підказки будуть на екрані);

завантажити відскановані документи – паспорт, ідентифікаційний код, заяву з реквізитами з банку;

заявку необхідно підписати власним електронним підписом (ЕЦП можна зробити за допомогою онлайн банкінгу).

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