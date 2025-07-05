Якою буде пенсію по інвалідності III групи у серпні 2025 року
- У березні 2025 року пенсії були проіндексовані, збільшившись на 11,5%.
- Пенсія по інвалідності III групи наразі становить 50% від пенсії за віком.
У березні поточного року була проведена індексація пенсій. Внаслідок перерахунку виплати зросли на 11,5%.
Яка пенсія по інвалідності III групи у серпні
Однак розмір допомоги для осіб з інвалідністю розраховується по-різному залежно від групи та давності захворювання, пише 24 Канал з посиланням на експерта Сергія Коробкіна.
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Перед призначенням пенсії по інвалідності в Україні розраховується розмір виплат, який особа отримала б за віком за солідарною системою. Однак нюанс полягає у тому, що пенсія за віком розраховується індивідуально.
Для цього слід знати:
- середню зарплату в країні за три роки, що передують виходу на пенсію людин;
- коефіцієнт стажу;
- коефіцієнт зарплати.
Проте всі ці показники, як зазначив експерт, повністю індивідуальні. Водночас розмір пенсії по інвалідності III групи складає 50% від виплати, яку нарахували б за віком.
Важливо! Однак вона також пенсія не може бути нижчою, ніж прожитковий мінімум, який станом на зараз становить 2 361 гривню.
Що ще потрібно знати?
Перерахунок пенсій має стосуватися всіх її отримувачів, але є важлива особливість. Згідно зі слів Сергія Коробкіна, якщо людина має інвалідність з дитинства, не може з фізичних причин працювати та не набула жодного стажу, то їй замість пенсії призначається держсоцдопомога з інвалідності. Вона становить 2361 гривню, і ніяк не змінила свій розмір з 1 березня 2025 року.