Якою буде пенсію по інвалідності III групи у серпні 2025 року

У березні поточного року була проведена індексація пенсій. Внаслідок перерахунку виплати зросли на 11,5%.

Яка пенсія по інвалідності III групи у серпні

Однак розмір допомоги для осіб з інвалідністю розраховується по-різному залежно від групи та давності захворювання, пише 24 Канал з посиланням на експерта Сергія Коробкіна.

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Перед призначенням пенсії по інвалідності в Україні розраховується розмір виплат, який особа отримала б за віком за солідарною системою. Однак нюанс полягає у тому, що пенсія за віком розраховується індивідуально.

Для цього слід знати:

середню зарплату в країні за три роки, що передують виходу на пенсію людин;

коефіцієнт стажу;

коефіцієнт зарплати.

Проте всі ці показники, як зазначив експерт, повністю індивідуальні. Водночас розмір пенсії по інвалідності III групи складає 50% від виплати, яку нарахували б за віком.

Важливо! Однак вона також пенсія не може бути нижчою, ніж прожитковий мінімум, який станом на зараз становить 2 361 гривню.