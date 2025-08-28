В Україні люди з інвалідністю можуть розраховувати на пенсію від держави. Однак розмір виплат у вересні для різних груп відрізнятиметься.

Чи зміняться пенсії за інвалідністю у вересні?

Пенсії за інвалідністю у вересні, як і раніше, буде залежати від низки чинників. Однак підвищувати розмір виплат українцям не планують, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Дивіться також Пенсія обернулася боргом: як харків’янину нарахували "зайвих" 70 тисяч гривень

Людям з інвалідністю пенсію призначатимуть, враховуючи такі фактори:

обставини отримання інвалідності;

розмір набутого страхового стажу;

вік набуття людиною інвалідності тощо.

Пенсія призначається людям з інвалідністю за наявності страхового стажу від 1 до 15 років. Необхідна тривалість страхового стажу залежить від віку, в якому інвалідність встановлено,

– зазначає ПФУ.

Який розмір пенсії за інвалідністю?

Розмір пенсії за інвалідністю обчислюється у відсотках від розміру пенсії за віком. При цьому до страхового стажу, необхідного для пенсії за віком, зараховують період із дня встановлення інвалідності до досягнення людиною 60 років,

Люди з інвалідністю можуть розраховувати на такий відсоток виплат:

I групи – 100% від пенсії за віком;

II групи – 90% від пенсії за віком;

III групи – 50% від пенсії за віком.

Разом з тим виплати людям з інвалідністю не можуть бути нижчими:

для людей з інвалідністю І групи – 3 232 гривні;

для осіб з інвалідністю II та III групи, які не працюють – 2 520 гривень;

для людей з інвалідністю II чи III групи, що працюють – 2 093 гривні.

Важливо! Пенсія за інвалідністю нараховується з дня встановлення інвалідності, але за умови, що людина подала заяву протягом трьох місяців. Якщо ж звернення відбулося пізніше, то виплати призначають з дати подання заяви.

Пенсії за інвалідністю в Україні: що відомо?