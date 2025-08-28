Пенсії за інвалідністю у вересні: чи варто чекати підвищення
- Пенсії по інвалідності у вересні не планується підвищувати, їх розмір залежить від обставин отримання інвалідності, страхового стажу та віку.
Розмір виплат обчислюється як відсоток від пенсії за віком: I група - 100%, II група - 90%, III група - 50%, з мінімальними сумами для кожної групи.
В Україні люди з інвалідністю можуть розраховувати на пенсію від держави. Однак розмір виплат у вересні для різних груп відрізнятиметься.
Чи зміняться пенсії за інвалідністю у вересні?
Пенсії за інвалідністю у вересні, як і раніше, буде залежати від низки чинників. Однак підвищувати розмір виплат українцям не планують, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Людям з інвалідністю пенсію призначатимуть, враховуючи такі фактори:
- обставини отримання інвалідності;
- розмір набутого страхового стажу;
- вік набуття людиною інвалідності тощо.
Пенсія призначається людям з інвалідністю за наявності страхового стажу від 1 до 15 років. Необхідна тривалість страхового стажу залежить від віку, в якому інвалідність встановлено,
– зазначає ПФУ.
Який розмір пенсії за інвалідністю?
Розмір пенсії за інвалідністю обчислюється у відсотках від розміру пенсії за віком. При цьому до страхового стажу, необхідного для пенсії за віком, зараховують період із дня встановлення інвалідності до досягнення людиною 60 років,
Люди з інвалідністю можуть розраховувати на такий відсоток виплат:
- I групи – 100% від пенсії за віком;
II групи – 90% від пенсії за віком;
III групи – 50% від пенсії за віком.
Разом з тим виплати людям з інвалідністю не можуть бути нижчими:
- для людей з інвалідністю І групи – 3 232 гривні;
- для осіб з інвалідністю II та III групи, які не працюють – 2 520 гривень;
- для людей з інвалідністю II чи III групи, що працюють – 2 093 гривні.
Важливо! Пенсія за інвалідністю нараховується з дня встановлення інвалідності, але за умови, що людина подала заяву протягом трьох місяців. Якщо ж звернення відбулося пізніше, то виплати призначають з дати подання заяви.
Пенсії за інвалідністю в Україні: що відомо?
- Щоб отримати пенсію за інвалідністю в Україні необхідно звернутися до Пенсійного фонду з переліком документів. Подати їх можна особисто або через законного представника. Людям з інвалідністю пенсійного віку виплати за інвалідністю призначають довічно.
- Існують випадки, коли пенсію за інвалідністю людині можуть призначити навіть за відсутності необхідного розміру стажу. Це стосується, наприклад, осіб, які отримали інвалідність під час проходження строкової військової служби.
- Наразі в Україні планують пенсійну реформу. За нею, зокрема, хочуть змінити підтримку для людей з інвалідністю, щоб вона залежала від ступеня втрати працездатності, а не від формальної групи.