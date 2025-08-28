В Украине люди с инвалидностью могут рассчитывать на пенсию от государства. Однако размер выплат в сентябре для разных групп будет отличаться.

Изменятся ли пенсии по инвалидности в сентябре?

Пенсии по инвалидности в сентябре, по-прежнему, будет зависеть от ряда факторов. Однако повышать размер выплат украинцам не планируют, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Людям с инвалидностью пенсию будут назначать, учитывая следующие факторы:

обстоятельства получения инвалидности;

размер приобретенного страхового стажа;

возраст приобретения человеком инвалидности и тому подобное.

Пенсия назначается людям с инвалидностью при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет. Необходимая продолжительность страхового стажа зависит от возраста, в котором инвалидность установлена,

– отмечает ПФУ.

Какой размер пенсии по инвалидности?

Размер пенсии по инвалидности исчисляется в процентах от размера пенсии по возрасту. При этом в страховой стаж, необходимого для пенсии по возрасту, засчитывают период со дня установления инвалидности до достижения человеком 60 лет,

Люди с инвалидностью могут рассчитывать на такой процент выплат:

I группы – 100% от пенсии по возрасту;

II группы – 90% от пенсии по возрасту;

III группы – 50% от пенсии по возрасту.

Вместе с тем выплаты людям с инвалидностью не могут быть ниже:

для людей с инвалидностью I группы – 3 232 гривны;

для лиц с инвалидностью II и III группы, которые не работают – 2 520 гривен;

для людей с инвалидностью II или III группы, работающих – 2 093 гривны.

Важно! Пенсия по инвалидности начисляется со дня установления инвалидности, но при условии, что человек подал заявление в течение трех месяцев. Если же обращение произошло позже, то выплаты назначают с даты подачи заявления.

Пенсии по инвалидности в Украине: что известно?