УКР РУС
2 лютого 2025, 08:54
2

Як зміняться мінімальні пенсії по інвалідності у лютому

Анастасія Зорик
Основні тези
  • У лютому збільшення мінімальних пенсій по інвалідності не планується.
  • Виплата по інвалідності залежить від пенсії за віком: для I групи - 100%, для II групи - 90%, для III групи - 50% пенсії за віком.

Цьогоріч пенсії по інвалідності з початку року не зростали. У лютому збільшення цих виплат також не планується.

Як зміниться мінімальна пенсія по інвалідності у лютому

Пенсія по інвалідності і надалі залежатиме від групи, яку призначили особі, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також Деяким українцям більше не виплачуватимуть кошти за поселення ВПО

Зараз мінімуми такі:

  • для осіб з інвалідністю I групи мінімальна пенсійна виплата складає – 2 980 гривень;
  • для непрацюючих осіб з інвалідністю II та III груп – 2 520 гривень;
  • для осіб, що працюють з інвалідністю II та III груп – 2 093 гривні.

Нагадаємо! Мінімальна пенсія для осіб з I групою інвалідності зросла у березні 2024 року, внаслідок індексації. Тоді ця виплата збільшилась з 2 760 до 2 920 гривень.

Виплата по інвалідності також залежить від пенсії за віком:

  • особи, які мають I групу інвалідності можуть розраховувати на виплату, що рівна 100% пенсії за віком;
  • люди з інвалідністю II групи – 90%;
  • з інвалідністю III групи – 50%.

Зверніть увагу! Є особливі обставини при яких виплата по інвалідності визначається по-іншому. Наприклад, якщо особа отримала інвалідність під час війни.