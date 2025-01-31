Кому скасують виплату

За певних обставин компенсація за розміщення ВПО не призначається або ж припиняється, повідомляє 24 Канал з посиланням на КМДА.

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У яких випадках виплата припиняється або скасовується:

Виявлено, що власник житла є родичем ВПО, яку він поселив.

Отримано субсидію на оплату оренди житла.

ВПО перебувала за кордоном понад 30 днів поспіль на момент перевірки.

Пенсійний фонд отримав інформацію від соціальної служби про те, що ВПО не проживає за вказаною адресою понад місяць.

Виявлено недостовірні дані в заяві або повідомленні під час перевірки.

ВПО придбала, отримала безкоштовно чи на пільгових умовах житло (кімнату, квартиру, будинок), крім випадків, коли нерухомість знаходиться на території бойових дій, протягом трьох місяців до подання заяви.

Нові умови компенсації за розміщення ВПО

З 1 березня 2025 року компенсація надаватиметься громадянам України, які є власниками житла та безкоштовно розміщують у ньому внутрішньо переміщених осіб. Вона покриває витрати, пов’язані з їхнім проживанням.

Основні умови виплати: