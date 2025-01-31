Кому отменят выплату

При определенных обстоятельствах компенсация за размещение ВПЛ не назначается или прекращается, сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА.

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В каких случаях выплата прекращается или отменяется:

Выявлено, что владелец жилья является родственником ВПЛ, которую он поселил.

Получена субсидия на оплату аренды жилья.

ВПЛ находилась за границей более 30 дней подряд на момент проверки.

Пенсионный фонд получил информацию от социальной службы о том, что ВПЛ не проживает по указанному адресу более месяца.

Выявлены недостоверные данные в заявлении или сообщении во время проверки.

ВПЛ приобрела, получила бесплатно или на льготных условиях жилье (комнату, квартиру, дом), кроме случаев, когда недвижимость находится на территории боевых действий, в течение трех месяцев до подачи заявления.

Новые условия компенсации за размещение ВПЛ

С 1 марта 2025 года компенсация будет предоставляться гражданам Украины, которые являются владельцами жилья и бесплатно размещают в нем внутренне перемещенных лиц. Она покрывает расходы, связанные с их проживанием.

Основные условия выплаты: