Кому отменят выплату
При определенных обстоятельствах компенсация за размещение ВПЛ не назначается или прекращается, сообщает 24 Канал со ссылкой на КГГА.
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В каких случаях выплата прекращается или отменяется:
- Выявлено, что владелец жилья является родственником ВПЛ, которую он поселил.
- Получена субсидия на оплату аренды жилья.
- ВПЛ находилась за границей более 30 дней подряд на момент проверки.
- Пенсионный фонд получил информацию от социальной службы о том, что ВПЛ не проживает по указанному адресу более месяца.
- Выявлены недостоверные данные в заявлении или сообщении во время проверки.
- ВПЛ приобрела, получила бесплатно или на льготных условиях жилье (комнату, квартиру, дом), кроме случаев, когда недвижимость находится на территории боевых действий, в течение трех месяцев до подачи заявления.
Новые условия компенсации за размещение ВПЛ
С 1 марта 2025 года компенсация будет предоставляться гражданам Украины, которые являются владельцами жилья и бесплатно размещают в нем внутренне перемещенных лиц. Она покрывает расходы, связанные с их проживанием.
Основные условия выплаты:
- Компенсация назначается на шесть месяцев для новых заявителей, которые впервые размещают ВПЛ.
- Для второго полугодового периода выплата продлевается автоматически после проверки Пенсионным фондом права ВПЛ на получение компенсации.
- Сумма компенсации определяется Пенсионным фондом ежемесячно и составляет 450 гривен за каждого человека.