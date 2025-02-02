Як зміниться мінімальна пенсія по інвалідності у лютому

Пенсія по інвалідності і надалі залежатиме від групи, яку призначили особі, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Зараз мінімуми такі:

для осіб з інвалідністю I групи мінімальна пенсійна виплата складає – 2 980 гривень;

для непрацюючих осіб з інвалідністю II та III груп – 2 520 гривень;

для осіб, що працюють з інвалідністю II та III груп – 2 093 гривні.

Нагадаємо! Мінімальна пенсія для осіб з I групою інвалідності зросла у березні 2024 року, внаслідок індексації. Тоді ця виплата збільшилась з 2 760 до 2 920 гривень.

Виплата по інвалідності також залежить від пенсії за віком:

особи, які мають I групу інвалідності можуть розраховувати на виплату, що рівна 100% пенсії за віком;

люди з інвалідністю II групи – 90%;

з інвалідністю III групи – 50%.

Зверніть увагу! Є особливі обставини при яких виплата по інвалідності визначається по-іншому. Наприклад, якщо особа отримала інвалідність під час війни.