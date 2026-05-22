Пенсії для людей з інвалідністю зросли: яке підвищення отримала 2 група

Українцям з інвалідністю, які належать до ІІ групи, підвищили виплати у 2026 році. Цьому сприяла індексація пенсій, яка відбулася з 1 березня.

Як зросла пенсія у людей з інвалідністю 2 групи?

Цьогоріч виплати пенсіонерам за віком проіндексували трохи більше ніж на 12%, повідомляє Пенсійний фонд.

Дивіться також Особи з інвалідністю мають право на державну допомогу: про яку додатку виплату знають не усі

Оскільки виплати людям з інвалідністю залежать від пенсії за віком, то й вони теж зросли.

Водночас розмір пенсії за віком встановлюють кожній людині персонально. Вона залежить від страхового стажу, набутого за трудової діяльності та заробітної плати.

Пенсіонери з інвалідністю можуть отримувати певний відсоток від цієї пенсії, залежно від групи:

для осіб з інвалідністю I групи – 100 % пенсії за віком;

для осіб з інвалідністю II групи – 90 % пенсії за віком ;

; для осіб з інвалідністю III групи – 50 % пенсії за віком.

Для прикладу порахуємо, які виплати може отримувати людина з інвалідністю ІІ групи у травні 2026 року.

За даними ПФУ станом на 1 квітня, після березневої індексації розмір середньої пенсії в Україні сягнув 7 236,49 гривні.

Таким чином, людина з інвалідністю ІІ групи, яка має право на таку пенсію за віком, може претендувати на 90% від неї – тобто 6 512,84 гривні.

Втім, варто зауважити, що для отримання пенсії за інвалідністю людина повинна мінімальний страховий стаж. Він залежить від віку встановлення інвалідності. Для осіб з ІІ групою необхідно від 1 до 14 років стажу.

Фото: Який стаж для призначення пенсії по інвалідності / Скрін з сайту ПФУ

Однак не завжди українці можуть сподіватися на пенсію по інвалідності. Якщо страхового стажу недостатньо, виплачують соціальну пенсію.

Розмір таких виплат зазвичай менший і прив'язаний не до пенсії за віком, а до прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2026 році він становить 2 595 гривень.

Для осіб ІІ групи виплачують 80% від прожиткового мінімуму, тобто 2 076 гривень. І якщо пенсії за віком проіндексували, то прожитковий мінімум цьогоріч не підвищували.

Важливо! Розмір пенсії може зрости, якщо збільшиться страховий стаж або зміниться група інвалідності. Також у деяких випадках нараховують надбавки за догляд.

Пенсії для військових і чорнобильців з інвалідністю

Військовослужбовцям пенсію по інвалідності призначають незалежно від наявного страхового стажу, якщо інвалідність настала під час проходження служби або не пізніше ніж через три місяці після звільнення.

Розмір виплат залежить від причини отримання інвалідності. Для людей з інвалідністю II групи, яка настала внаслідок бойових дій, пенсія становить 80% грошового забезпечення або заробітку. Водночас сума не може бути меншою за 13 822 гривні.

Для інших осіб з інвалідністю II групи передбачено виплату у розмірі 60% від грошового забезпечення.

Для ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС з інвалідністю II групи встановлено мінімальний рівень виплат – не менше 80% середньої заробітної плати в Україні, яка береться для розрахунку пенсії за попередній рік.