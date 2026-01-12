Який розмір пенсії по інвалідності?

Що відомо про розмір пенсії та можливі пільги – читайте в матеріалі 24 Каналу. Деталі визначають Закони України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" та "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні".

Пенсія по інвалідності – це держвиплата, призначена особам, які через стан здоров'я частково або повністю втратили працездатність.

Прожитковий мінімум для такої категорії вже зріс до 2 595 гривень – відповідно збільшився розмір мінімальної пенсії. Нагадаємо, розмір виплат за інвалідністю визначають у відсотках від пенсії за віком:

100% – для осіб з I групою,

90% – для осіб з II групою,

50% – для осіб III групою.

Однак військовим пенсію по інвалідності призначають незалежно від страхового стажу, якщо інвалідність настала під час служби або не пізніше ніж через 3 місяці після звільнення. За даними пенсійного фонду, розмір виплат залежить від причини інвалідності:

для осіб з інвалідністю II групи внаслідок бойових дій – 80% грошового забезпечення (заробітку), але не менше 13 822 гривень;

іншим особам з інвалідністю II групи – 60% грошового забезпечення (заробітку).

Окрім того, для осіб, чия інвалідність II групи настала від каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, розмір пенсії не може бути меншим за 7 884,57 гривні.

Якщо йдеться ж про ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС з інвалідністю II групи, мінімальний розмір виплати становить не нижче 80% розміру середньої заробітної плати в Україні, яку враховують для обчислення пенсії за попередній рік.

Що відомо про інші пільги?

Комунальні послуги – окремих знижок на оплату комунальних послуг для людей з інвалідністю II групи не передбачено, однак вони можуть оформити субсидію.

– окремих знижок на оплату комунальних послуг для людей з інвалідністю II групи не передбачено, однак вони можуть оформити субсидію. Медицина – під час амбулаторного лікування можна купувати лікарські засоби за рецептами з оплатою 50% їхньої вартості.

– під час амбулаторного лікування можна купувати лікарські засоби за рецептами з оплатою 50% їхньої вартості. Умови праці – право на працевлаштування без випробувального терміну, неповний робочий день або робочий тиждень і розірвання строкового трудового договору.

– право на працевлаштування без випробувального терміну, неповний робочий день або робочий тиждень і розірвання строкового трудового договору. Транспорт – особи з інвалідністю II групи мають право на безоплатний проїзд у пасажирському міському транспорті (окрім таксі), а також пільгу в 50% вартості від суми проїзду маршрутами повітряного, залізничного, річкового та автомобільного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня.

– особи з інвалідністю II групи мають право на безоплатний проїзд у пасажирському міському транспорті (окрім таксі), а також пільгу в 50% вартості від суми проїзду маршрутами повітряного, залізничного, річкового та автомобільного транспорту в період з 1 жовтня по 15 травня. Освіта – студентам призначають соціальну стипендію, також можлива додаткова соціальна й матеріальна допомога. Вступ до вищих навчальних закладів здійснюється на конкурсній основі в межах встановлених квот.

Що ще варто знати особам з інвалідністю?