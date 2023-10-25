Пенсія для людей з інвалідністю: чи будуть зміни у листопаді
25 жовтня 2023, 14:14Читать новость на русском
Пенсія по інвалідності для українців у листопаді не зміниться. На розмір виплат здебільшого впливають обставини набуття інвалідності та колишня діяльність особи.
Як зміниться виплати по інвалідності пенсіонерам
Найбільші виплати за інвалідністю отримають особи з І групою, а найменші з ІІІ групою. Щоб отримати таку пенсію потрібно мати страховий стаж від 1 до 15 років.
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Особи з різними групами отримують різні відсотки від призначеної пенсії за віком. Ситуація така:
- I група – 100%;
- II група – 90%;
- III група – 50%
Мінімальна сума виплат така:
- з інвалідністю I групи – 2 300 гривень;
- з інвалідністю II та III груп – 2 100 гривень, якщо громадяни не працюють;
- з інвалідністю II та III груп – 2 093 гривень, якщо громадяни працюють.
Які доплати для людей з інвалідністю зміняться
У 2024 році зміняться такі надбавки:
- особі з інвалідністю з дитинства I групи, віднесеній до підгрупи А – 200% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – 4 722 гривні;
- особі з інвалідністю з дитинства I групи, віднесеній до підгрупи Б – 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – 2 361 гривня;
- самотній особі з інвалідністю з дитинства II або III групи, яка за висновком лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду – 75% відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність – 1 770,75 гривні;
- на дитину з інвалідністю віком до 6 років, віднесену до підгрупи А – 200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку – 5 163 гривні;
- на іншу дитину з інвалідністю віком до 6 років – 50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку – 1 281,5 гривні;
- на дитину з інвалідністю віком від 6 до 18 років, віднесену до підгрупи А – 200% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку – 6 392 гривні;
- на іншу дитину з інвалідністю віком від 6 до 18 років – 50% прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку – 1 598 гривень.